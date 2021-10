OT Genasis tire les ischio-jambiers et perd la course à pied dans la rue

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Mettre OT Genasis sur le banc … il a été saupoudré par quelques potes qu’il a défiés en course, et la défaite a ajouté l’insulte à la blessure.

Tu dois voir la vidéo d’OT essayant de traîner le cul dans une rue en ne portant que ses chaussettes. On va dire ceci… le rappeur était fort hors de la porte, se séparant de la meute, mais a ensuite poussé un cri.

Le mec a attrapé son ischio-jambier gauche et a dû tirer boiteux, tandis que ses copains ont continué à courir jusqu’à la ligne d’arrivée. Vous pouvez imaginer le discours poubelle d’après-course !

OT dit qu’il aurait prévalu sans la traction musculaire, ce qui ressemble à une blessure récurrente.

On nous dit que la course s’est déroulée devant le studio Wyman Records à Burbank, en Californie… et que l’alcool était impliqué. Vous savez comment ça se passe avec les garçons, on nous dit qu’il y a eu un certain mordant qui a poussé la course à régler le débat, une fois pour toutes.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

OT est connu pour passer beaucoup de temps dans la salle de gym… maintenant il semble qu’il va passer beaucoup de temps sur une table de massage.

Une dernière chose — quelqu’un peut-il s’il vous plaît obtenir l’homme ses diapositives ?!?