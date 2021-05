Otaegi et Unanue, pour le billet olympique

14/05/2021 à 16:26 CEST

Le compte à rebours pour la Coupe du monde de double mixte 2021 prend fin. Entre le 17 et le 23 mai, les 20 meilleures équipes mondiales se battront pour l’or à Aberdeen, en Écosse, avec la participation de l’Espagne par le biais de la paire d’Oihane Otaegi et Mikel Unanue. Un rendez-vous dans lequel, en plus, la qualification pour les Jeux Olympiques de Pékin 2022 est en jeu: avec la Chine déjà en tant qu’hôte, il y a sept places en jeu plus deux supplémentaires qui seront jouées en pré-olympique à la fin de l’année.

Cette Coupe du monde 2021 divise les équipes en deux groupes de 10, avec l’Espagne située dans le groupe A. Après avoir terminé un tournoi à la ronde qui se terminera le 21 mai, les trois premiers de chaque bloc s’affronteront dans la phase finale pour le titre entre le 22 et le 23 mai. Se qualifier pour les Jeux Olympiques, ce serait quelque chose d’historique pour le curling espagnol, qui n’a jamais conduit une équipe de quelque modalité que ce soit à une compétition olympique.

Oihane Oui Mikel Ils arrivent à Aberdeen, où ils ont déjà disputé trois fois auparavant, très motivés et après une saison où ils se sont tournés pour atteindre la Coupe du monde dans les meilleures conditions possibles.

Au-delà de la revalidation du titre espagnol de double mixte, ils ont pu participer à différentes épreuves internationales du World Curling Tour, soulignant leur bronze en Coupe de Slovaquie en double mixte HERACLES en novembre dernier. Lors de la dernière édition de la Coupe du monde de double mixte en 2019, le duo basque a atteint la 9e position, à égalité avec différentes équipes.

Les débuts de l’équipe nationale en compétition Ce sera ce lundi contre le Canada, actuel finaliste mondial et l’une des équipes favorites, à partir de 18h30 et en direct sur YouTube de la Fédération mondiale de curling.

ROBIN ROND:

17 mai: Canada – ESPAGNE (18: 30h) *

18 mai: ESPAGNE – Italie (10: 00h)

18 mai: ESPAGNE – Ecosse (17h00)

19 mai: Corée du Sud – ESPAGNE (10: 00h)

19 mai: Allemagne – ESPAGNE (17h00)

20 mai: ESPAGNE – République tchèque (13h30)

20 mai: RCF (Russie) – ESPAGNE (20: 30h)

Le 21 mai: Hongrie – ESPAGNE (13h30)

Le 21 mai: ESPAGNE – Australie (20: 30h)