Otamendi, victime d’un braquage avec agression

La centrale argentine de la Benfica, Nicolas Otamendi a été surpris hier à la porte de sa maison par des voleurs qui Ils l’ont attaqué avec une ceinture pour accéder plus tard à la maison où se trouvaient la femme et le fils du footballeur.

Les événements se sont produits hier matin, lorsque les voleurs ont immobilisé Otamendi par surprise à l’aide d’une ceinture selon le média portugais Correio da Manha. Après avoir immobilisé l’Argentin, les assaillants sont entrés dans la maison du joueur de football où se trouvaient sa femme et son fils.

Les hommes, une fois à l’intérieur, ont pu emporter un précieux butin, selon les médias portugais, ils ont été fabriqués avec une grosse somme d’argent et plusieurs montres de valeur. La police judiciaire enquête sur les faits pour clarifier la situation Et le pouvoir trouver les assaillants qu’ils ont attaqué et volé Nicolás Otamendi.