OTB nomme Laura Dubin-Wander PDG des marques de créateurs pour l’Amérique du Nord – WWD

MILAN — OTB continue d’investir sur le marché américain.

Le groupe de mode italien a nommé Laura Dubin-Wander au poste de directrice générale des marques de créateurs pour la région Amérique du Nord.

L’exécutif, qui succède à Monica Voltolina, supervisera les marques Maison Margiela, Marni et Jil Sander, ainsi que Staff International, qui a des accords de licence mondiaux exclusifs avec un certain nombre de labels internationaux, dont Dsquared2 et Just Cavalli.

Dubin-Wander sera basé au siège du groupe à New York et sera le fer de lance du développement du marché nord-américain.

Cette décision montre à quel point OTB considère la région comme une zone à fort potentiel pour l’entreprise et ses marques, où six ouvertures de magasins sont déjà prévues dans les mois à venir.

Dubin-Wander apporte à OTB une expérience de plus de 25 ans dans l’industrie de la mode.

Au cours des deux dernières années, elle a été présidente de Coach, Amérique du Nord, développant l’approche omnicanale de la marque, son e-commerce et une culture centrée sur le client.

De 2016 à 2018, Dubin-Wander a été président de Givenchy à New York, après avoir occupé les postes de vice-président, wholesale chez Christian Dior Couture et celui de président de la division Martin + Osa d’American Eagle Outfitters.

Avant cela, elle a travaillé chez Dana Buchman et Victoria’s Secret Direct.

Ubaldo Minelli, PDG d’OTB, a salué Dubin-Wander comme “un cadre talentueux avec une grande expérience et une grande capacité d’innovation dans l’industrie de la mode, facteurs clés pour le développement de notre Groupe sur le marché américain”.

Il a également souligné « la pertinence stratégique des États-Unis et l’importance d’investir dans les meilleurs talents pour mener notre croissance dans la région ». Minelli en a profité pour remercier Voltolina qui, au cours des 12 dernières années, « a réussi à jeter les bases d’une croissance solide sur un marché qui sera clé pour notre avenir ».

En juillet, le fondateur d’OTB, Renzo Rosso, a déclaré à WWD que le marché américain « continue d’être une priorité pour moi. C’est le pays où j’investis le plus, avec la Chine.

L’Amérique du Nord représente environ 10 pour cent des ventes du groupe et devrait connaître un taux de croissance presque le double de celui prévu pour le reste d’OTB dans le monde.

Dans un plan d’affaires sur trois ans, OTB, qui comprend également la marque principale Diesel, Viktor & Rolf et une participation dans Amiri, ainsi que les bras de production Staff International et Brave Kid, devrait enregistrer une croissance annuelle de ses revenus de 15 %. l’Amérique du Nord devrait augmenter de 27% d’une année sur l’autre, comme indiqué.

La distribution au détail d’OTB aux États-Unis sera essentielle au cours des trois prochaines années.

D’ici fin 2021, il y aura 16 magasins Diesel exploités en propre, six unités Marni et cinq unités Maison Margiela aux États-Unis

Aux États-Unis l’année prochaine, Marni et Margiela seront toutes deux disponibles sur la plate-forme omnicanale soutenue par Moon, un modèle opérationnel conçu en interne, qui favorise également l’expérience client.

Rosso espère ouvrir un magasin temporaire Jil Sander à SoHo à New York avec un nouveau concept conçu il y a un an et demi. D’ici la fin de l’année, il s’apprête à ouvrir une boutique Jil Sander à New York.