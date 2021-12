Otis Anderson Jr., ancien joueur de la NFL et de l’UCF, tué lors d’une fusillade

Otis Anderson Jr., un ancien joueur de football de l’Université de Floride centrale (UCF) qui a également passé du temps dans la NFL, aurait été tué par balle dans ce qui a été appelé une possible fusillade pour violence domestique à Jacksonville, en Floride, lundi soir, selon Newsweek. . Il avait 23 ans. Anderson et sa mère, Denise Anderson, auraient été abattus vers 21h30, selon News 4 à Jacksonville. Denise, qui a été hospitalisée, devrait se remettre de ses blessures.

Plusieurs rapports ont indiqué que la fusillade aurait été perpétrée par Otis Anderson Sr., qui est le père d’Anderson Jr.. Anderson Sr. a été arrêté pour meurtre au premier degré et tentative de meurtre au premier degré. Il est actuellement détenu sans caution. Les enquêteurs pensent qu’une fusillade présumée était un incident domestique.

Anderson Jr. a joué pour l’UCF pendant quatre saisons (2017-2020) et a joué en tant que porteur de ballon. Au cours de sa carrière, Anderson a enregistré 2 182 verges au sol et 27 touchés au total avec une moyenne de 6,1 verges par course. Au cours de sa saison senior, Anderson a accumulé 687 verges et quatre touchés en 125 courses en neuf matchs. il a également capté 14 passes pour 79 verges et a été nommé dans plusieurs équipes All-America de pré-saison avant le début de la saison.

« Attristé et abasourdi par le décès d’Otis Anderson Jr. », a écrit l’entraîneur de football des Tennessee Volunteers Josh Heupel sur Twitter alors qu’il était l’entraîneur-chef de l’UFC de 2018 à 2020. « Fort et dur, amusant et plein de rires, il a eu un impact si positif sur notre université, notre communauté et notre vestiaire. C’était un coéquipier incroyable. Mes condoléances vont à toute la famille UCF.

Après avoir joué pour l’UCF, Anderson a passé du temps avec les Rams de Los Angeles dans l’équipe d’entraînement de l’équipe. Il a été éliminé par l’équipe le 20 septembre. Le demi de coin des Rams Jalen Ramsey a écrit: « Repose au paradis Otis. Nous devons faire mieux sur cette terre smh. Grandes prières. » Les coéquipiers de l’UCF ont également rendu hommage à Anderson.

« C’était un haltérophile, c’était la personne qui rassemblait tout le monde. Juste altruiste. … Je voulais juste voir les autres réussir. Jamais un moment ennuyeux. Il était hilarant. Toujours à faire des blagues », a déclaré l’ancien UCF et Ed White. Le joueur de ligne offensive Jordan Johnson a déclaré. Anderson était originaire de Jacksonville, en Floride, et jouait au football au lycée à l’Université Christian.