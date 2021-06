OTLY Stock n’a pas de chemin clair vers la rentabilité à ce stade

Entreprise suédoise de lait végétal Avoine (NASDAQ :UNIQUEMENT) a récemment eu son introduction en bourse à succès, qui a vu sa valorisation monter en flèche à plus de 10 milliards de dollars. Il y a beaucoup à aimer à propos de l’action OTLY, car elle cherche à créer un produit plus durable et à ouvrir la voie sur le marché mondial des produits laitiers d’une valeur de plus de 700 milliards de dollars. Il existe depuis 25 ans et est devenu un nom familier. Cependant, une trajectoire peu claire vers la rentabilité, une valorisation élevée et une concurrence considérable dans le secteur limitent son attractivité.

Source : Katrinshine / Shutterstock.com

L’action OTLY se négocie à des primes remarquables à ce stade. Par exemple, il se négocie à 21 fois ses ventes à terme, soit plus de 1000% de plus que la moyenne du secteur. De plus, son prix dépasse sa valeur comptable de 38 fois. En toute honnêteté, la croissance des revenus d’Oatly a été impressionnante au cours de la dernière année, mais cela justifie à peine sa valorisation fulgurante. Qu’elle puisse devenir une entité rentable et repousser sa concurrence est un grand si à ce stade.

Description de l’entreprise

Oatly s’appelait « l’entreprise de lait d’avoine la plus originale et la plus importante au monde ». Il prétend être un pionnier dans la production de produits laitiers d’avoine au détail. De plus, elle fait partie des marques laitières alternatives les plus performantes sur des marchés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne.

Il tire la plupart de ses revenus du segment géographique EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), suivi des segments Amériques et Asie. Étonnamment, la région EMEA est actuellement la seule région rentable pour Oatly à ce stade.

L’entreprise a généré 421 millions de dollars de revenus l’année dernière, soit plus du double de ce qu’elle a produit l’année précédente. Le marché mondial des produits laitiers à base de plantes était évalué à 21,4 milliards de dollars en 2020, et il est prévu que l’industrie pourrait croître à un rythme à deux chiffres dans les années à venir.

On est de plus en plus conscient de l’impact négatif du lait de vache sur l’environnement et la santé. Le lait végétal ne représente que 9 % des ventes de lait de vache dans le monde. Par conséquent, il y a beaucoup de place pour qu’Oatly se développe dans les années à venir.

OTLY Stock : un chemin difficile vers la rentabilité

Malgré la croissance extraordinaire des revenus de l’entreprise au cours de la dernière année, elle n’est même pas près de réaliser des bénéfices. Ses marges brutes ne sont que d’environ 30 % lorsque son produit principal comprend des ingrédients à bas prix et est bien plus cher que le lait de vache standard. De plus, les frais de vente, généraux et administratifs se sont élevés à 168 millions de dollars au cours de la dernière année, soit environ 40 % des revenus.

De plus, sa perte d’exploitation a totalisé 47 millions de dollars en 2020, et ses flux de trésorerie d’exploitation étaient également négatifs. Néanmoins, malgré les flux de trésorerie négatifs, elle continue de miser sur ses efforts d’expansion et prévoit de dépenser jusqu’à 1 milliard de dollars au cours des trois prochaines années.

De plus, ses récents efforts d’expansion dans des emplacements grand public sont une arme à double tranchant. Oatly a jusqu’à présent été en mesure de s’étendre à 50 000 sites dans 20 pays. Cependant, ces pays sont soumis à des pressions inflationnistes, à des coûts énergétiques plus élevés pour les entreprises et à une concurrence intense. Par conséquent, avec le niveau de concurrence auquel l’entreprise est confrontée, elle ne répercutera pas les coûts plus élevés sur ses clients. Par conséquent, je m’attends à ce que les pertes s’élargissent davantage à long terme pour Oatly.

Le résultat sur OTLY Stock

Oatly a connu des débuts publics réussis après avoir connu son année la plus réussie à ce jour. Avec les liquidités générées par son introduction en bourse, elle continuera à étendre ses activités dans de nouveaux territoires et à établir sa présence en tant que leader incontesté du marché dans le secteur. Cependant, la concurrence féroce dans l’industrie et sa route rocailleuse vers la rentabilité sont des préoccupations majeures à ce stade. La cerise sur le gâteau, c’est sa valorisation déraisonnable, qui renforce encore son argumentaire baissier.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.