OTLY Stock peut rester à flot s’il surfe sur la vague Meme Stock

Avoine (NASDAQ :UNIQUEMENT) est passé de 17 $ par action à plus de 26 $ par action après ses débuts sur le NASDAQ échange. Mais l’action OTLY peut-elle continuer à grimper ? Dites ce que vous voulez du produit à base de lait d’avoine de l’entreprise, mais sa valeur nutritionnelle est discutable. Pourtant, il ne fait aucun doute que cette société basée en Suède profite de la tendance du lait végétal.

Avec de plus en plus de consommateurs choisissant son produit en raison de préoccupations alimentaires et environnementales, les ventes d’Oatly ont grimpé en flèche ces dernières années. Son chiffre d’affaires a plus que doublé entre 2019 et 2020. Selon les estimations des analystes, ses revenus pourraient connaître une autre augmentation importante cette année et la suivante.

Cependant, cela se reflète plus que dans sa riche évaluation. Aux prix d’aujourd’hui, il se négocie pour environ 33,5 fois les ventes estimées de cette année. Pour une action ordinaire, cela pourrait limiter l’augmentation de son prix. Mais comme on le voit avec d’autres pièces à base de plantes, comme Au-delà de la viande (NASDAQ :PARND), les actions de ce secteur pourraient être en mesure de maintenir des multiples à terme mousseux. Une croissance continue aux taux attendus ou des phénomènes d’actions mèmes peuvent tenir les vendeurs à découvert à distance.

Alors, quelle est la meilleure façon de jouer cette récente introduction en bourse ? Compte tenu des tendances d’investissement actuelles, il ne vaut peut-être pas la peine de vendre à découvert l’action OTLY. Mais comme acheter maintenant est un pari pour qu’Oatly devienne un stock de mèmes à base de plantes, attendez des prix plus bas avant de prendre une position.

Pourquoi les investisseurs sont enthousiasmés par OTLY Stock

Vous pouvez débattre pour savoir si le lait végétal est bon pour vous (ou pour la planète) jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison. Mais quelle que soit la vérité, le pivot vers le lait non laitier ne ralentit pas. Cela ressort clairement des résultats et des projections passés d’Oatly d’ici 2022.

En termes de croissance des ventes, l’entreprise “l’écrase”. Entre 2019 et 2020, les ventes sont passées de 204 millions de dollars à 421,4 millions de dollars. La croissance de ses revenus ralentira en 2021, mais devrait toujours être une augmentation impressionnante. Les estimations des analystes prévoient un chiffre d’affaires de 630,5 millions de dollars cette année, soit une augmentation de près de 50 % par rapport à 2020. Les ventes en 2022 devraient augmenter de 43,4 % pour atteindre 904,4 millions de dollars.

Avec des niveaux de croissance hors normes, il n’est pas étonnant que les investisseurs soient prêts à payer pour les actions OTLY. Tant que l’entreprise répondra aux attentes de croissance, il sera difficile de parier contre ce « stock d’histoires ».

Même si la croissance commence à être en deçà des prévisions, l’action OTLY pourrait ne pas connaître de vente massive en conséquence. Si « meme stock madness » s’accroche à ce nom, Oatly pourrait devenir le prochain Beyond Meat en termes de mouvement des prix.

Comment sa valorisation mousseuse pourrait tenir le coup

En temps normal, les actions OTLY seraient une cible de choix pour la communauté des vendeurs à découvert. Construits autour d’une mode et évalués pour une croissance perpétuellement élevée, les investisseurs parieraient contre Oatly près de ses sommets et couvriraient leurs positions après que le titre ait subi une correction.

Mais comme vous le savez très bien, nous ne sommes pas encore revenus à des « temps normaux » à Wall Street. Et, non, je ne parle pas de la dynamique « nouvelle normalité » et « ancienne normalité » de la pandémie de Covid-19. Je parle de la poursuite de la folie stock meme.

Divertissement AMC (NYSE :AMC) et GameStop (NYSE :GME) fait peut-être la une des journaux lorsqu’il s’agit de ce phénomène. Mais Beyond Meat a également bénéficié de la tendance à la compression courte.

La croissance de Beyond Meat a été décevante au cours des derniers trimestres. En conséquence, les vendeurs à découvert ont fait le tour des eaux. Pourtant, les commerçants, comme ceux de Reddit forum r/WallStreetBets, sont prêts à être longs sans se soucier des fondamentaux ou de la valorisation. En conséquence, les actions BYND à découvert ont été réduites à deux reprises cette année.

Une situation similaire pourrait se produire avec l’action OTLY. Les traders d’actions Meme pourraient enchérir après que le soi-disant «argent intelligent» l’ait vendu à découvert en réponse à l’affaiblissement des fondamentaux. Ou les vendeurs à découvert, craignant d’être coincés, pourraient rester à l’écart. Cela ne veut pas dire que ce stock est à l’épreuve des balles. Mais cela peut indiquer que vous ne voulez pas parier contre, malgré le battage médiatique et sa valorisation peut-être insoutenable.

En dehors du potentiel de stock de Meme, attendez des prix plus bas

Si court-circuiter l’action OTLY ne vaut pas le risque, cela en fait-il un achat ? Ça dépend. Comme je l’ai déjà dit, acheter ceci aujourd’hui est essentiellement un pari qu’Oatly deviendra le prochain Beyond Meat.

À moins que vous ne prévoyiez qu’il devienne le prochain favori de Reddit, il est préférable d’attendre une évaluation plus raisonnable avant d’acheter des actions OTLY.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.