OTLY Stock s’envole des étagères après son introduction en bourse

Oatly (NASDAQ:OTLY), le producteur suédois de lait d’avoine, a été un succès lors de son introduction en bourse (IPO) le 20 mai. L’action OTLY était au prix de 17 $, mais a eu son premier échange public à 22,12 $. Il est ensuite tombé au cours de la journée pour finir à 20,20 $. Les actions sont revenues du jour au lendemain, ouvrant à 22,20 $.

Le 21 mai, l’action OTLY avait une capitalisation boursière de près de 13 milliards de dollars. La société a déclaré une perte de 60,4 millions de dollars en 2020 sur des ventes de 421,4 millions de dollars en 2020.

Dans son entretien post-négociation, le PDG Toni Petersson a déclaré qu’Oatly disposera de trois usines de production supplémentaires d’ici la fin de cette année, étendant ses opérations en Amérique du Nord et en Asie. Son usine de Hollande est également en expansion.

Mais, quand même, 13 milliards de dollars pour le lait d’avoine?

L’excitation entourant l’action OTLY

Si vous connaissez Oatly du tout, c’est probablement de la publicité du Super Bowl de Petersson, dans laquelle le PDG s’est assis derrière un clavier dans un champ et a chanté sa propre composition avec le slogan «wow, no cow». La publicité a été filmée peu de temps après que Petersson a été nommé PDG en 2014. Les fondateurs, Rickard et Bjorn Oeste, ont créé le produit au milieu des années 1990 pour les personnes intolérantes au lactose.

Petersson était auparavant PDG de Boblbee, un fabricant de sacs à dos et de sacs à coque rigide. Avec Oatly, il a mené des efforts pour renommer complètement l’entreprise. Tout d’abord, il a imprimé ses boîtes en anglais avec le nom OAT-LY en grandes lettres flottantes. Petersson a ensuite souligné son respect de l’environnement. Enfin, il a poussé son utilisation dans les cafés et recruté des investisseurs célèbres comme Oprah Winfrey et ancien Starbucks (NASDAQ:SBUX) PDG Howard Schultz.

Maintenant, cabinet d’analystes Hedgeye compare Oatly à des sociétés telles que Lululemon (NASDAQ:LULU) et Grillades mexicaines chipotle (NYSE:CMG). Cela me semble un peu tiré par les cheveux.

La réalité du lait d’avoine

Le lait végétal existe depuis des siècles. Comme Mark Kurlansky l’a noté dans son livre de 2019, Milk: A 10,000 Year Food Fracas, le lait de vache est en fait le produit le plus récent grâce à la pasteurisation. Des produits comme le yogourt et le fromage non seulement conservent le lait animal, mais le rendent également digestible.

Toutes sortes de noix, graines et céréales peuvent être transformées pour produire du lait. Et par rapport au lait animal, plusieurs laits végétaux nécessitent moins d’eau et dégagent moins de gaz à effet de serre lors de la production.

Les laits de soja, d’amande et de coco ont tous une place sur le marché. Le lait d’avoine, cependant, offre plus de calories et de glucides que les autres laits à base de plantes.

Les ventes de lait d’avoine devraient croître de 13,4% par an au cours des cinq prochaines années et atteindre 6,8 milliards de dollars en 2026. Mais Oatly n’aura pas ce marché à lui seul. Danone (OTCMKTS:DANOY), qui vend ses produits sous la marque Dannon aux États-Unis, possède une marque de lait de soja appelée Silk. Pepsico (NASDAQ:DYNAMISME) vend du lait d’avoine sous la marque Quaker Oats en Inde. Et Se nicher (OTCMKTS:NSRGY), la plus grande entreprise alimentaire au monde, a un lait à base de pois qui, selon elle, est plus nutritif que le lait d’avoine.

Petersson n’est pas seulement un petit entrepreneur. Groupe Blackstone (NYSE:BX) détiendrait plus de 6% d’Oatly. La plupart des actions sont détenues par un partenariat entre le gouvernement chinois et un groupe belge investissant pour les fondateurs de Anheuser-Busch InBev (NYSE:BOURGEON).

Oatly semble privilégié à vendre à un concurrent

Oatly n’est pas une petite entreprise suédoise vendant un produit unique. C’est une entreprise internationale avec de gros soutiens, vendant directement contre certaines des plus grandes entreprises alimentaires du monde.

Le principal atout d’Oatly est l’image de marque de Petersson en tant que parvenu suédois pour sauver la planète. Malgré ses défis, Oatly pourrait réaliser un profit rapide pour les investisseurs grâce à une vente à un plus grand rival. Il sera sous pression pour faire exactement cela, alors gardez cela à l’esprit si vous achetez des actions OTLY.

A la date de publication, Dana Blankenhorn occupait un poste LONG au PEP. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier depuis 1978. Son dernier livre est Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, des essais sur la technologie disponibles sur la boutique Kindle d’Amazon. Suivez-le sur Twitter à @danablankenhorn.