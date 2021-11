Otmar Szafnauer dit que Lance Stroll est « à égalité » avec Sebastian Vettel et ne semble être le deuxième meilleur derrière l’Allemand qu’en raison des « circonstances ».

Le quadruple ancien champion du monde ayant rejoint Aston Martin cette saison, Stroll a eu la chance de prouver que bon nombre de ses sceptiques avaient tort en prenant le meilleur sur le joueur de 34 ans.

A trois manches de leur première année en tant que coéquipiers, Vettel a 16 points de plus à son actif que le Canadien – et cette marge serait encore plus grande si son résultat P2 en Hongrie ne lui avait pas été retiré – et mène le duel de qualification 12-7.

Malgré cela, le directeur de l’équipe Szafnauer ne pense pas qu’il y ait beaucoup à choisir entre ses deux pilotes en termes de pilotage réel.

« C’est un peu les circonstances », a-t-il déclaré, cité par motorsport-total.com.

« Lance et Seb sont à peu près à égalité en termes de performances, mais dernièrement, il [luck] semblait être plus dans la direction de Seb.

Le drapeau à damier tombe à Interlagos ! Une journée difficile là-bas. Les garçons ont tout donné aujourd’hui, les points n’étaient tout simplement pas censés être. 😔 #BrésilGP #F1 pic.twitter.com/c3RHCuNZ76 – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 14 novembre 2021

Szafnauer, récemment lié à un passage à Alpine, dit que lorsqu’il examine les temps au tour lorsqu’ils sont dans l’air pur pendant les courses, les deux sont généralement à égalité en ce qui concerne le rythme absolu.

« Quand je regarde les temps au tour en course quand je suis libre, ils sont assez proches. C’est ce que je voulais dire », a-t-il ajouté.

« Même au sprint, j’ai regardé leurs temps au tour. Parfois, il y a un écart en raison de la position parce que si vous êtes coincé derrière quelqu’un, vous conduisez également les temps au tour de cette personne. Mais quand ils sont clairs, ils sont très similaires.

Cela dit, Szafnauer admet qu’en plus de la chance, l’expérience de Vettel et l’amélioration de son adaptation à son nouvel environnement peuvent également jouer un rôle dans l’obtention de meilleurs résultats par l’Allemand que le fils du propriétaire de l’équipe.

« Peut-être que les circonstances viennent du fait qu’il se sent plus à l’aise dans l’équipe et a l’expérience que vous avez en tant que quadruple champion du monde », a-t-il déclaré.

La chance n’était certainement pas du côté de Stroll la dernière fois au Brésil, le joueur de 23 ans ayant été contraint à l’abandon après avoir été touché par AlphaTauri de Yuki Tsunoda au départ.

Le pilote japonais s’est vu infliger une pénalité pour l’incident et Stroll ne s’est pas retenu par la suite, dire la recrue est « hors du rythme » et « super-désespéré ».