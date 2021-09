Otmar Szafnauer confirme que Martin Whitmarsh sera son patron

in

Otmar Szafnauer a confirmé que le nouvel arrivant Martin Whitmarsh sera son patron chez Aston Martin.

Whitmarsh, l’ancien directeur de l’équipe McLaren, fait un retour surprise en Formule 1 en tant que PDG du groupe de la division Performance Technologies d’Aston Martin – une nouvelle qui a été annoncée ces derniers jours.

L’élément inattendu a été aggravé dans la mesure où l’existence de Performance Technologies n’était pas non plus connue du public, ce qui a conduit à se demander où Whitmarsh s’intégrerait réellement dans la hiérarchie Aston Martin.

Motorsport-total.com rapporte que des rumeurs circulent depuis un certain temps sur la sécurité de l’emploi de Szafnauer, bien qu’il s’avère qu’il n’est pas remplacé mais qu’il a maintenant un nouveau patron à qui répondre.

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait que Whitmarsh était désormais son manager, Szafnauer a répondu “oui”, cité par Motorsport-total.com, et a ajouté que cela “inclut l’équipe de Formule 1 – donc l’équipe de Formule 1 relève de Martin”.

Sur l’influence que le Britannique de 63 ans exercerait sur l’équipe, Szafnauer a déclaré: “Nous verrons comment cela se déroulera. Toutes ces choses doivent encore être réglées.

« Mon rôle ne change pas. Martin deviendra PDG du groupe, et le groupe signifie que nous allons créer une entreprise pour les technologies appliquées, Aston Martin Performance Technologies, qui commercialisera et vendra la propriété intellectuelle et les développements des équipes de Formule 1 à d’autres industries.

Ce concept n’est pas nouveau en Formule 1 car Aston Martin suit l’exemple de Red Bull et, plus loin, Williams et McLaren, cette dernière pendant le séjour de Whitmarsh là-bas qui a duré de 1989 à 2014.

« Martin était avec McLaren à l’époque et a l’expérience du terrain. Il peut nous montrer les raccourcis qu’il connaît à l’époque », a ajouté Szafnauer.

« Il a également travaillé dans la voile au cours des sept dernières années, notamment dans une nouvelle entreprise qui transfère la technologie de la voile aux cargos.

« C’est une entreprise de technologie appliquée, tout est une question de transfert de technologie. Il a de l’expérience là-bas et il nous aidera donc à développer ce secteur d’activité.

Le projet de voile auquel Szafnauer a fait référence était que Whitmarsh devenait directeur général de l’équipe britannique Ineos lors de la Coupe de l’America, dirigée par le quadruple médaillé d’or olympique Ben Ainslie, bien qu’il ait quitté ce rôle en novembre 2017 pour occuper un poste de conseiller.