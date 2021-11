Le patron de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, s’est tourné vers les médias sociaux pour rejeter les informations selon lesquelles il quitte l’équipe et se dirige vers Alpine.

Le PDG d’Alpine, Laurent Rossi, prévoit un remaniement majeur de la direction de l’équipe d’Enstone avec le magazine français Auto Hebdo affirmant qu’ils pourraient voir Szafnauer quitter Aston Martin et assumer un rôle chez Alpine.

Le rapport précise que « Szafnauer pourrait reprendre la direction de l’équipe franco-britannique dans le cadre du vaste plan de restructuration en cours d’élaboration par Laurent Rossi.

« Parmi les projets de restructuration figure le recrutement d’Otmar Szafnauer, qui serait sous pression chez Aston Martin.

Szafnauer s’est récemment retrouvé à devoir répondre à un nouveau patron avec le propriétaire d’Aston Martin, Lawrence Stroll, faisant appel à l’ancien directeur de l’équipe McLaren, Martin Whitmarsh, en tant que PDG du groupe de la division Performance Technologies.

Szafnauer, cependant, dit que le rapport n’est rien d’autre qu’« une spirale de désinformation ».

« Mon équipe de communication Aston Martin Cognizant Formula One Team a correctement publié une déclaration de porte-parole selon laquelle les rumeurs me liant à Alpine F1 Team ne sont que des » conjectures spéculatives « et qu’elles ne commenteraient donc pas davantage », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

« Cependant, étant donné que les rumeurs ont maintenant été sensationnalisées sur certains sites Web, créant une spirale de désinformation, j’ai pris la décision de manière proactive de confirmer par la présente que les rumeurs sont de pures spéculations médiatiques et non basées sur des faits. »

Une personne qui sera heureuse d’entendre cela est Sebastian Vettel, le pilote Aston Martin, soulignant le rôle de Szafnauer dans sa décision de signer avec l’équipe basée à Silverstone.

Interrogé sur le rapport lors de la conférence de presse de jeudi, il a déclaré : « Je viens juste d’entendre parler des rumeurs, donc je ne peux pas en dire grand-chose.

« Tout ce que je peux dire, c’est que je m’entends très bien avec Otmar et qu’il a joué un rôle central dans mon arrivée chez Aston Martin.

« C’est un gars important pour nous. »

2021 n’a pas été l’année qu’Aston Martin attendait ou souhaitait.

L’équipe est tombée de la quatrième place du championnat des constructeurs à la 7e place, annulée par les nouvelles réglementations au sol de cette année qui semblent avoir coûté plus cher aux voitures de F1 à faible inclinaison que leurs homologues à forte inclinaison.

L’équipe n’a marqué que 68 points et a remporté un podium, Sebastian Vettel P2 au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Il a également terminé sur le podium en Hongrie, mais a ensuite été disqualifié car son AMR21 n’avait pas assez de carburant pour les tests obligatoires de la FIA.

