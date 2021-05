Otmar Szafnauer explique pourquoi Sebastian Vettel est aux prises avec AMR21

Le chef d’équipe Otmar Szafnauer a déclaré que la nature imprévisible de l’Aston Martin AMR21 rend la vie difficile à Sebastian Vettel.

Le quadruple champion du monde s’est rendu à Portimao avec un week-end propre et ses premiers points de la saison étant l’objectif principal, mais les signes pour en faire une réalité sont minces sur la base de la pratique de vendredi.

Vettel a terminé P16 et P15 respectivement en FP1 et FP2 et Szafnauer a identifié la nature incohérente de l’AMR21 comme la raison pour laquelle Vettel se bat pour tout type d’élan jusqu’à présent cette saison.

«Ici en particulier, c’est un peu [of] avoir de l’instabilité dans le virage à l’arrière, mais je pense que la plus grande difficulté est la variabilité, a déclaré Szafnauer, cité par Motorsport.com.

«Donc, s’il fait la même chose maintes et maintes fois, alors vous pouvez atteindre la limite et y rester et aller un peu plus vite.

«Mais quand c’est variable et que vous ne savez pas à quoi vous attendre, je pense que c’est le problème.

«Plus vous conduisez une voiture, plus vous la ressentez ou avec elle, plus vous pouvez prédire ce genre de choses. C’est juste une question de temps de siège.

Szafnauer a également déclaré qu’il était prévu d’introduire des mises à niveau de l’AMR21 et d’aider la voiture à devenir plus cohérente pour Vettel.

Il a ajouté: “Ce remède viendra de beaucoup de bon travail dans la soufflerie, et juste d’apporter de nouvelles pièces de la voiture dans les prochaines courses pour récupérer une partie de cette charge que nous avons perdue à l’arrière”, Szafnauer mentionné.

«C’est exactement de là que ça vient.

«Il y a un chemin. Vous verrez des améliorations à venir lors de la prochaine course, par exemple, et par la suite, il y aura également d’autres améliorations.

“Donc ce ne sera pas le dernier.”

