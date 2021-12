Otmar Szafnauer fait l’éloge de « l’homme intègre » Sebastian Vettel

Otmar Szafnauer a comblé Sebastian Vettel de compliments sur son approche de la course, affirmant qu’il avait été « brillant » pour l’équipe.

Le directeur de l’équipe Aston Martin a déclaré à quel point il était impressionné par le fonctionnement du quadruple champion du monde, l’ayant vu opérer au cours de la saison.

Szafnauer a déclaré que son opinion sur l’Allemand était également largement répandue dans le sport automobile, étant donné sa popularité dans le paddock.

Vettel est connu depuis longtemps pour son travail acharné dans les coulisses et ses contributions détaillées, et le directeur de l’équipe a ajouté que sa personnalité l’avait rendu « ravi » qu’ils puissent travailler ensemble.

« Il a été brillant », a déclaré Szafnauer, cité par Motorsport Week. « C’est un homme tellement intègre ; il travaille dur, a une grande éthique de travail, ne néglige aucun effort.

« Les ingénieurs aiment travailler avec lui, les mécaniciens l’aiment en tant que personne, c’est juste un gars authentique. Et cela va un long chemin dans la vie.

«Je le connais depuis 15 ans, tout le monde parlait de lui de la même manière que je parle de lui maintenant.

« Je n’étais pas surpris mais j’étais quand même ravi d’avoir ce que je pensais qu’il était confirmé par ses actions. »

Vettel a admis récemment que la retraite lui avait traversé l’esprit, mais son désir continu de réussir en Formule 1 l’a maintenu sur la grille.

Il a commencé lentement chez Aston Martin après son départ de Ferrari, prenant le temps de se mettre au même niveau que Lance Stroll alors qu’il s’habituait à son nouvel environnement.

Il a cependant terminé devant son coéquipier au Championnat du monde, et son chef d’équipe aime voir de ses propres yeux comment il essaie de trouver continuellement des améliorations tout au long d’un week-end de course.

« Il lui a fallu environ quatre courses pour nous connaître, pour connaître la voiture, le groupe motopropulseur, et depuis [then] il a fait du bon travail », a déclaré Szafnauer.

« Je pense que sa plus grande qualité en tant que pilote de course est de travailler sans relâche pour devenir de plus en plus rapide. Il le fait même en course.

« Quand il démarre une course, il regarde les autres pilotes, les lignes qu’ils prennent et essaie des choses au cours d’une course pour pouvoir aller plus vite ou économiser davantage de pneus ou tout ce que vous avez à faire. C’est pour moi son plus grand atout.