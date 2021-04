Otmar Szafnauer: «  Je ne suis pas un théoricien du complot, mais …  »

Le directeur de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, a déclaré que les équipes à faible rake avaient averti l’année dernière que les modifications de la réglementation les blesseraient.

Des modifications de la réglementation dans le département d’aérodynamique ont été introduites au cours de l’hiver et semblent avoir profité aux voitures équipées de modèles à râteau élevé tels que le Red Bull et l’AlphaTauri.

D’un autre côté, Mercedes et Aston Martin, qui utilisent tous deux des concepts à faible râteau, ont à la fois perdu le rythme et ont glissé dans l’ordre hiérarchique par rapport à 2020, l’équipe allemande étant maintenant sans doute plus lente que Red Bull et Aston Martin tombant de la de haut en bas du milieu de terrain.

Szafnauer dit que, lorsque de tels changements ont été discutés l’année dernière, les impacts potentiels ont été repérés et signalés par les deux équipes.

«Je ne suis pas un théoricien du complot», a-t-il dit Motorsport.com.

«Mais il a été souligné l’année dernière par les coureurs à râteau bas, que cela aurait un effet plus important que sur les coureurs à râteau élevé.

«Et nous avions raison. À l’époque, la réglementation était en cours d’élaboration, cela a été souligné.

Malgré cela, les modifications apportées aux règles ont finalement été introduites, mais le patron d’Aston Martin affirme que les équipes n’ont jamais pu voter.

Selon lui, s’ils avaient pu le faire, de tels changements n’auraient pas été mis en œuvre car trois équipes ont indiqué qu’elles y seraient opposées.

« Non. Premièrement, il n’y a jamais eu de vote », a-t-il ajouté.

«Numéro deux, il y a eu un vote indicatif. C’était donc juste au sous-comité technique [working group], que tous les directeurs techniques devaient avoir un vote indicatif, et trois équipes ont voté contre.

«Vous devez vous rappeler que seules deux équipes ont un concept à rake faible. Ainsi, même l’une des équipes les plus performantes a voté contre. Donc, loin d’être l’unanimité. Et cela n’aurait même pas passé la règle des huit sur dix. Parce que trois ont voté contre.

L’équipe anciennement connue sous le nom de Racing Point avait la troisième voiture la plus rapide plus souvent qu’autrement l’année dernière, mais a tout juste réussi à se rendre en Q3 et à marquer un point lors de l’ouverture de la saison 2021 à Bahreïn grâce à Lance Stroll.

«En conditions de course, nous avons été un peu plus compétitifs que sur un tour», a déclaré Szafnauer.

«Mais par rapport à ce que nous étions il y a à peine quelques mois ici, avant le changement de règlement, je veux dire, nous avons beaucoup de travail à faire.»

