Otmar Szafnauer ne parvient pas à fermer complètement les discussions alpines

Otmar Szafnauer a déclaré qu’il n’avait « aucune intention » de quitter Aston Martin, mais a admis que c’était « humiliant et flatteur » lorsque son nom est mentionné en rapport avec le fait qu’il soit recherché pour d’autres rôles.

Selon les rumeurs, le directeur de l’équipe Aston Martin serait lié à un déménagement chez Alpine, alors que l’équipe d’Enstone cherche à restructurer sa direction avant la saison prochaine.

Szafnauer avait précédemment critiqué les rumeurs comme étant prises dans une « spirale de désinformation », et Alpine et Aston Martin ont nié tout commentaire sur la situation.

Mais lorsqu’on lui a demandé de clarifier sa position actuelle, le patron d’Aston Martin n’a pas arrêté complètement les rumeurs.

« C’est toujours humiliant et flatteur de dire si Alpine se réorganise, je pense que Laurent Rossi [Alpine CEO] a dit cela au Mexique, pour que les médias spéculent sur le fait que je pourrais être recherché là-bas », a déclaré Szafnauer à des journalistes au Brésil.

« C’est toujours agréable d’être désiré.

« Je suis dans l’équipe depuis 12 ans, je n’ai pas l’intention de partir », a-t-il déclaré lorsqu’il a été pressé sur le sujet par Autosport.

« J’adore cette équipe. La plupart des cadres supérieurs, en particulier via Racing Point, l’équipe de direction ont été recrutés et mis en place par moi-même, et je n’ai pas l’intention de les quitter.

« J’ai été fidèle à cette équipe. J’ai reçu beaucoup, beaucoup d’offres au cours des 12 années où je travaille pour cette équipe, surtout à l’époque de la faillite et de l’insolvabilité.

« J’aurais pu partir plusieurs fois, mais je suis fidèle aux employés là-bas.

« J’ai appris il y a très, très longtemps que prédire l’avenir est une impossibilité. Et si je pouvais le faire, je serais à Vegas maintenant.

En ce qui concerne les origines de l’histoire, Szafnauer pense que les graines ont été semées plus tôt dans la saison lorsque des rumeurs autour d’une restructuration potentielle chez Aston Martin ont été évoquées – qui s’est finalement terminée avec l’arrivée de Martin Whitmarsh en septembre en tant que PDG. de leur division Performance Technologies, qui supervise l’équipe de course.

« Je pense que c’était le cas, j’étais assis à côté de Laurent Rossi quand [Jonathan] McEvoy a demandé si Aston Martin recrutait un PDG pour prendre mon poste, et je n’en savais rien », a expliqué Szafnauer.

« En plaisantant, Rossi a dit: » Ah, si vous partez, venez nous parler « , et c’était à peu près tout. Je ne sais pas si c’est ce qui a déclenché l’article d’Auto Hebdo.

« Comme je l’ai dit, je suis pleinement engagé dans l’équipe dans laquelle je suis. J’y suis depuis toujours. Je n’ai pas l’intention de partir.

Sebastian Vettel a été invité à donner son avis sur les spéculations entourant son patron d’équipe, mais il a admis qu’il n’était pas au courant des rumeurs qui circulaient dans le paddock.

« Je viens juste d’entendre parler des rumeurs, donc je ne peux pas en dire grand-chose », a déclaré jeudi le quadruple champion du monde aux journalistes.

« Tout ce que je peux dire, c’est que je m’entends très bien avec Otmar et qu’il a joué un rôle central dans mon arrivée chez Aston Martin. C’est un gars important pour nous. »