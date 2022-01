Otmar Szafnauer quitte Aston Martin

Aston Martin a annoncé mercredi que le directeur de l’équipe de Formule 1, Otmar Szafnauer, quitterait l’équipe.

L’équipe a annoncé le départ de Szafnauer dans un communiqué de presse aujourd’hui après 12 ans avec l’équipe. Cependant, l’équipe n’a pas encore nommé de remplaçant pour son directeur d’équipe sortant.

Il avait déjà été rapporté en novembre de l’année dernière que Szafnauer était peut-être en train de quitter Aston Martin et de se diriger vers Alpine. Les rumeurs à l’époque ont été déclenchées par l’embauche de l’ancien directeur de l’équipe McLaren, Martin Whitmarsh, en tant que PDG d’Aston Martin.

Szafnauer a rejoint l’équipe en 2009, alors qu’elle était encore sous le couvert de Force India, et a guidé l’équipe à travers des problèmes financiers avant qu’elle ne soit reprise par le consortium d’entreprises dirigé par le milliardaire canadien Lawrence Stroll en 2018, et l’a rebaptisée Racing point pour le 2019 et Saisons 2020, qui sera plus tard rebaptisé Aston Martin à partir de la saison 2021 de F1.

Communiqué de presse Aston Martin

Otmar Szafnauer a quitté la société et son rôle au sein de l’équipe Aston Martin Cognizant Formula One™ sera géré au sein de l’équipe de direction jusqu’à ce qu’un remplaçant soit nommé.

Nous tenons à le remercier pour le service rendu à l’équipe au cours des 12 dernières années et lui souhaitons bonne chance pour l’avenir car il relèvera sans aucun doute de nouveaux défis.

Heureusement, nous sommes dirigés et gérés par un groupe d’individus solide, et nous sommes à l’aise de prendre un peu de temps pour explorer les options avant d’annoncer une nouvelle structure d’équipe. L’équipe se concentre actuellement sur la préparation de la voiture la plus compétitive possible pour le début de la saison 2022.

L’équipe Aston Martin Cognizant Formula One™ annonce le départ d’Otmar Szafnauer. Lire la suite: – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 5 janvier 2022