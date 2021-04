Otmar Szafnauer: Sebastian Vettel “ commence à dominer ” AMR21

Le directeur de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, estime que le «temps de siège» est essentiel pour aider Sebastian Vettel à retrouver sa forme.



Quitter l’atmosphère lourde de Ferrari était censé être l’ouverture pour Vettel de retrouver la capacité qui a fait de lui un quadruple champion du monde, mais ses premières courses pour Aston Martin ne se sont pas déroulées comme prévu.

Bahreïn a vu une élimination en Q1 et une pénalité de grille pour Vettel après avoir ignoré les doubles jaunes, tandis que dans la course, il a conduit à l’arrière d’Esteban Ocon, mettant fin à toute chance de points à ses débuts.

Imola a été une lutte encore plus grande car Vettel a rencontré de multiples malheurs, y compris des freins arrière brûlants qui ont valu à l’Allemand une pénalité stop / go de 10 secondes car les roues n’étaient pas sur son AMR21 avec cinq minutes avant l’extinction des feux.

Il abandonnerait quelques tours avant la fin de la course avec un problème de boîte de vitesses après avoir roulé dans un no man’s land.

Mais, Szafnauer a déclaré qu’il ne s’agissait que d’obtenir autant de tours en AMR21 que possible pour Vettel s’il veut sortir de ces premiers problèmes.

«Pour Seb, la philosophie de l’AMR21 est complètement différente et cela prend du temps à apprendre», a-t-il déclaré sur le site Web d’Aston Martin.

«J’ai parlé à Checo [in Imola] et il est allé chez Red Bull, qui a une philosophie différente de nous, et il a dit la même chose.

«Cela va prendre du temps pour être en mesure de dépasser les belles marges nécessaires pour tirer le meilleur parti de la voiture. Plus le temps de siège est long, mieux c’est.

«Seb n’était pas en lice à Imola, sans aucune faute de sa part, mais si vous regardez son rythme sur pneus secs, c’est prometteur. Je pense que cela montre qu’il commence à prendre le dessus de la voiture.

Les tests de pré-saison n’ont duré que trois jours en 2021, ce qui compliquerait toujours le changement d’équipes des pilotes.

Mais Aston Martin a été encore plus limité par des problèmes de fiabilité, ce qui signifie que Vettel n’a bouclé que 117 tours au cours de sa journée et demie de temps de piste, le plus bas de tous les pilotes sur la grille.

“Mon plus grand regret est que nous n’avons pas été aussi fiables que nous aurions dû l’être en hiver”, a admis Szafnauer.

«Cela a coûté à Seb une bonne partie de sa journée et demie de course.

«Si nous avions eu plus de tests, je pense qu’il serait à un endroit différent sur la courbe d’apprentissage.

«Seb a des attentes très élevées, il travaillera sans relâche pour s’améliorer et progresser dans cette courbe d’apprentissage, mais il ne se bat pas.

«Il acceptera ce peu de frustration et sera encore plus déterminé à se mettre à jour rapidement.»

