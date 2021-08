Otmar Szafnauer veut un morceau de la plaisanterie Toto Wolff/Christian Horner

in

Le patron d’Aston Martin, Otmar Szafnauer, “savourerait” l’opportunité de se lancer dans la plaisanterie au sommet de la Formule 1.

Mercedes a rencontré son match en piste cette saison sous la forme de Red Bull, qui cherche à mettre fin à la séquence record de sept titres de pilotes et de constructeurs consécutifs.

Et en cours de route dans cette bataille, il y a déjà eu quelques points chauds majeurs entre les chefs d’équipe, Christian Horner et Toto Wolff.

Des incidents comme ceux observés à Silverstone et au Hungaroring ont mis à rude épreuve les relations déjà difficiles entre les deux équipes, tandis que tout au long de la saison, cette rivalité a été renforcée par les plaisanteries presque constantes entre Horner et Wolff.

À un moment donné, Wolff a qualifié son adversaire Red Bull Horner de « sac à vent », tandis que le terme « freak de contrôle » a été utilisé par Horner contre Wolff.

Parfois, tout s’est senti un peu trop et à Silverstone, Wolff a critiqué Red Bull pour être devenu trop «personnel» dans sa critique de Lewis Hamilton après sa collision avec Max Verstappen dans le premier tour.

Mais tandis que ces deux équipes se chamaillent sur et en dehors de la piste, il y a un groupe de tenues derrière qui veulent se joindre à la fête, et cela inclut Aston Martin.

Avec de nouvelles réglementations en route pour 2022, Aston Martin espère quitter la bataille du milieu de terrain et commencer à faire pression pour des victoires et des trophées.

Szafnauer « savourerait » la chance de provoquer les plaisanteries entre Wolff et Horner.

«Je savoure l’opportunité. J’aimerais que nous puissions être là-haut et si je devais avoir cette plaisanterie, je savoure cette opportunité », a-t-il déclaré à GPFans Global.

Au cours des dernières saisons, Mercedes a marché vers le succès du titre, mais cette fois-ci, Red Bull ne les a que marginalement avant la seconde moitié de la campagne.

Au classement Pilotes, Verstappen a huit points à trouver sur Hamilton, tandis que Red Bull n’a que 12 points de retard sur Mercedes chez les Constructeurs.

Et en parlant aux fans, Szafnauer sait qu’ils sont beaucoup plus engagés dans le sport lorsque la course au titre est incertaine.

“Je pense que du point de vue d’un fan, parce que je parle souvent aux fans, ils trouvent l’intrigue de ne pas savoir qui va gagner le championnat en fin de compte, de ne pas savoir semaine après semaine qui va gagner la bataille, ils trouvent cela divertissant”, a expliqué Szafnauer. .

“Quand je parle aux fans, parce qu’ils me demandent souvent mon avis et je leur demande, oui, ils ont tendance à trouver ça divertissant.

« Je suis plus un puriste. J’aime penser que nous faisons plus de la boxe, mais peu importe, c’est moi.

“Bien que je sois aussi un fan, je suis plus un professionnel du sport qu’un fan.”