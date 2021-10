Otmar Szafnaur suggère une enquête auprès des fans sur le format de qualification pour le sprint

Le patron d’Aston Martin, Otmar Szafnauer, estime qu’il faudrait demander directement aux fans leur point de vue sur le format de qualification pour le sprint.

La course de sprint de 100 km du samedi, qui sert à déterminer la grille d’un grand prix, a été testée pour la première fois en 2021, faisant ses débuts à Silverstone avant une deuxième apparition à Monza.

La dernière étape des qualifications de sprint en 2021 devrait avoir lieu au Grand Prix de Sao Paulo.

À partir de là, le concept devrait s’étendre à d’autres manches de la saison 2022, mais avant cela, la Formule 1 s’assiéra avec les équipes pour discuter des sujets de préoccupation et des ajustements possibles.

Il s’agit d’un processus qui, espère Szafnauer, inclura également les fans, suggérant qu’ils soient interrogés pour connaître leur opinion sur les qualifications de sprint.

« Je pense que nous en avons un autre à venir au Brésil et par la suite, nous aurons vu trois pistes différentes et nous aurons pris une décision pour l’avenir, si les avantages d’un vendredi l’emportent sur certaines des traditions que nous avons habituellement le samedi », a déclaré Szafnauer lors d’une conférence de presse.

« Je pense aussi qu’il est juste que nous écoutions les fans. Faites peut-être une petite enquête auprès des fans pour savoir si les fans à la fois sur le circuit et à la maison regardent la télévision, ce qu’ils préfèrent.

« Je pense que nous devrions écouter les fans et, si c’est plus populaire auprès d’eux, alors nous devrions en faire plus. »

Les débuts des qualifications au sprint à Silverstone ont reçu des commentaires largement positifs, mais Monza a eu moins de succès avec l’événement offrant peu de dépassements.

Szafnauer pense donc qu’il est important de voir comment se déroule le dernier procès au Brésil, puis de prendre une décision globale.

« Je pense qu’ils étaient différents. Silverstone pour moi était un peu mieux, mais c’est la première fois que nous le faisons », a déclaré Szafnauer lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait des sprints de Silverstone et de Monza.

« Je pense que samedi, il n’y a pas autant de dépassements que nous l’espérions. Je pense que les gens s’installent et c’est ce que vous obtenez.

« Alors, voyons ce qui se passe au Brésil, puis regardons tout en arrière et voyons si nous allons le faire à l’avenir. »

Le directeur de course Ferrari, Laurent Makies, est d’accord avec Szafnauer sur le fait que les qualifications de Sprint pourraient faire plus de dépassements, mais pense que le format modifié et plus chargé du week-end de course est positif pour les fans.

« Pensée similaire ici. Je pense que Silverstone et Monza se sont très bien tirés de ce nouveau format de course », a-t-il déclaré.

« Je pense que cela nous a tous mis sur un programme un peu plus intense un vendredi et j’espère qu’il a été bien reçu par les fans sur la piste ou derrière la télévision, donc je pense que c’est bien d’avoir un vendredi plus excitant, puis samedi, dimanche.

« Oui, comme l’a dit Otmar, vous voulez probablement avoir un peu plus de dépassements, mais je pense que dans l’ensemble, cela produit un week-end très intense et c’est probablement – espérons-le – ce que les fans veulent voir. »