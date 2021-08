« Otra vez » la nouvelle collaboration de Llane et Lyanno : nouveau single de Mario Bautista

“Otra vez” est le nouveau single de Mauricio Bautista et dans lequel il a la collaboration de ses amis, le colombien Llane et le portoricain Lyanno. C’est un reggaeton nostalgique qui parle de la personne qui ne peut être oubliée et dont on se souvient encore et encore dans certaines situations. La chanson parvient à attirer l’attention pour ses paroles romantiques sans oublier la sensualité de l’urbain.

“J’ai rencontré Llane dansant quelque chose de Michael Jackson à Medellín (Colombie)…” a commenté Mario Bautista, auquel il a ajouté : “cette chanson est la matérialisation de tant de rêves avec de grands artistes”. Admirateur de la nouvelle génération de chanteurs portoricains, ils lui ont fait se tourner vers le talent de Lyanno, qui n’a pas hésité à collaborer avec sa voix dans cette production. Compte tenu de cela, Mario Bautista a souligné: «Je remercie la vie de m’avoir rejoint avec ce type d’artistes, qui plus que des artistes sont des personnes et avec qui nous apprécions ce processus d’être des artistes et de faire de la musique. J’espère que tout le monde appréciera cette chanson.”

Produit par The Broducers à Miami, en Floride, les trois artistes ont imprégné leurs styles dans la composition, complétant un rythme doux qui peut être dansé.

Llane a mentionné : « … ce que j’ai le plus aimé d’être sur ce sujet avec mes partenaires Mario et Lyanno, c’est l’ambiance, le sentiment… Quand j’ai entendu la chanson, j’ai su que les gens l’aimeraient. Ce fut un plaisir pour moi de faire partie de ce sujet.

Pour sa part, Lyanno a commenté : « Cette chanson a une ambiance très dure. Llane et Mario ont mis beaucoup de talent en lui et travailler avec eux a été un plaisir. J’ai l’impression que les 3 ensemble sont quelque chose qui élève la chanson à un autre niveau ».

Le clip vidéo a été enregistré lors d’une tournée de plusieurs plages et rues de la ville du soleil, comme on l’appelle également Miami.

Dans le reste de cette année, beaucoup de musique et de surprises viendront de Mario Bautista, qui travaille sans relâche pour apporter de nouveaux sons et musiques à ses fans, ainsi que pour conquérir de nouvelles oreilles et de nouveaux cœurs.

Que pensez-vous de ce nouveau single ?