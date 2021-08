OtterBox lance un clip de jeu mobile compatible MagSafe

OtterBox a élargi aujourd’hui son offre d’accessoires de jeu avec le lancement du clip de jeu mobile pour MagSafe, conçu pour fonctionner avec les iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max.



Au prix de 40 $, le clip de jeu mobile se fixe à un contrôleur Xbox à l’aide d’un clip adapté et contient un iPhone avec le support magnétique. Il peut être utilisé lors de la lecture d’un jeu ‌iPhone‌ avec un contrôleur Xbox, et OtterBox indique que la conception du support magnétique et du clip n’interférera pas avec la fonctionnalité du contrôleur Xbox.

Le clip de jeu mobile permet un réglage de l’angle et de l’inclinaison à une main pour une expérience de jeu plus confortable, et selon OtterBox, la conception offre un équilibre optimal du contrôleur pour réduire le stress du poignet. Le support magnétique offre “un alignement et une fixation magnétiques puissants” pour maintenir l’iPhone‌ en place pendant le jeu.

Le clip peut se détacher de la base pour servir de support de table, et lorsqu’il n’est pas utilisé, il se plie à plat pour un rangement et un transport plus faciles.

Le clip de jeu mobile pour MagSafe peut être acheté sur le site Web d’OtterBox pour 39,95 $. Il est compatible avec la manette Xbox Series X/S, la manette Xbox One et la manette sans fil Xbox Elite Series 2.