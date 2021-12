Ottto avec Robert Trujillo de Son Of Metallica : vidéo du concert à San Francisco

OTTTO, le trio composé de Tye Trujillo (fils de METALLIQUE bassiste Robert Trujillo), jouée samedi soir (18 décembre) à la chapelle de San Francisco, en Californie.

Vidéo filmée par des fans du concert, qui faisait partie d’une série de METALLIQUELes événements « Prise de contrôle de San Francisco » pour aider à marquer le 40e anniversaire du groupe, peuvent être vus ci-dessous (avec l’aimable autorisation de Youtube utilisateur « Julie Frohm« ).

OTTTO est dirigé par Bryan Noah Ferretti au chant et à la guitare, avec cravate à la basse et Ryan Duswalt à la batterie. Le premier LP du groupe sort fin 2021, qui fait suite à leur EP sorti l’année dernière.

Basé à Venice Beach, OTTTO Il a de fortes racines dans le thrash, le funk et le métal. En fusionnant ces genres, le groupe (dont les membres sont tous âgés de 17 à 18 ans) crée un nouveau style de musique puissant.

En août dernier, OTTTO a sorti une nouvelle chanson intitulée « Ride bas ». La musique d’accompagnement a été dirigée par Paul Marchand, scénariste, réalisateur et monteur primé. Son documentaire de 2015 « Jaco » a fait ses débuts au Festival du film SXSW, a été diffusé sur Netflix et a été produit par Robert Trujillo.

Le groupe a déclaré à propos du clip: « Quelque part à Los Angeles, c’est toujours comme avant – des hélicoptères tourbillonnants, des chiens qui aboient et le vacarme de la folie générale dérive à travers les vitres brisées de la brise chaude de l’été. Peu importe le repo man, c’est une ville d’anges, et si tu ne leur donnes pas ce qu’ils veulent, ils te jetteront directement dans l’océan. »

Alors qu’il n’avait que 12 ans, cravate rempli pour le bassiste Reginald « Champ » Arvizu pour KORNtournée en Amérique du Sud après champêtre n’a pas pu faire les spectacles en raison de « circonstances imprévues ».



Dagje 4 Publié par Spencer Lips le dimanche 19 décembre 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).