Où a été tourné « The Bachelorette » 2021 ?

Katie Thurston n’accueillera pas ses prétendants “Bachelorette” au traditionnel Bachelor Mansion de l’émission. Au lieu de cela, la star de la saison 17 rencontrera ses hommes au Hyatt Regency Tamaya Resort & Spa à Santa Ana Pueblo, au Nouveau-Mexique.

Les producteurs de l’émission de rencontres ABC ont réservé l’emplacement afin que la saison de Katie puisse être filmée dans une «bulle» sûre au milieu de la pandémie de COVID-19.

Dans un communiqué, Claudia Wattenberg, directrice générale du Hyatt Regency Tamaya Resort & Spa, a déclaré que le complexe était “honoré” de servir de cadre au voyage de Katie pour trouver l’amour.

“Le Hyatt Regency Tamaya a fourni la destination romantique à Katie pour découvrir la beauté, les grands espaces et la culture du Nouveau-Mexique”, a-t-il déclaré, selon Deming Headlight, notant que “l’emplacement distinctif, les paysages naturels romantiques et les activités passionnantes au le lieu « ils ont fait le complexe » s’intègre parfaitement au format de tournage du contenu de l’émission ».

Voici ce que vous devez savoir d’autre :

Le complexe propose de nombreuses destinations pour l’enterrement de vie de jeune fille

Le Hyatt Regency Tamaya Resort and Spa est situé sur 550 acres dans le Pueblo de Santa Ana, niché entre les montagnes Sandia et le Rio Grande, selon le site Web du complexe. La nature du complexe appartenant à la tribu Tamaya offrira une toile de fond magnifique pour la saison de Katie.

Le complexe dispose de 350 chambres et suites luxueuses, d’une salle de bal, du spa primé Tamaya Mist, du club de golf Twin Warriors de 18 trous et de plusieurs cafés. Le complexe propose également des promenades sur des chevaux de sauvetage, ainsi que des cours de poterie et de fabrication de bijoux et d’autres activités organisées par des membres de la tribu, selon Us Weekly, donc les destinations ne devraient pas manquer pour Katie et ses garçons.

En termes d’hébergement, il y a des chambres avec balcon et vue sur la montagne, ainsi qu’une suite exécutive de 754 pieds carrés. La suite VIP comprend trois balcons, une table à manger, une cheminée et un jacuzzi, par Hyatt.

Les fans de Bachelorette ont déjà vu quelques aperçus de l’extérieur du complexe, ainsi que de sa décoration intérieure, dans les promotions saisonnières de Katie.

Les 2 dernières saisons de la franchise “The Bachelor” ont été tournées dans des resorts de luxe

Les fans de la franchise de rencontres ABC n’ont pas vu le manoir traditionnel “Bachelor” depuis un moment. Avec les voyages dans le monde habituels pour des dates de rêve en pause en raison de la pandémie, les deux dernières saisons de la série ont été filmées dans des endroits reculés des États-Unis.

Clare Crawley et Tayshia Adams ont filmé leur passage à La Quinta Resort & Club à Palm Springs l’été dernier. Le complexe de luxe est situé au pied des montagnes de Santa Rosa et dispose de quatre restaurants, 41 piscines, 53 bains à remous, 23 courts de tennis, deux terrains de golf et un spa de 23 000 pieds carrés, et plus encore, selon Variety.

Et la saison de “The Bachelor” de Matt James a été filmée l’automne dernier au Nemacolin Woodlands Resort à Farmington, en Pennsylvanie, à environ 70 miles de Pittsburgh. La communauté comportait des équipements tels qu’un terrain de golf, un spa, un terrain de roche et bien plus encore au milieu d’un magnifique décor de feuillage d’automne coloré.

On ne sait pas où sera tournée la prochaine saison de Michelle Young de “The Bachelorette”, mais ce ne serait pas une surprise si la tournée Bachelor Nation se poursuit à travers les États-Unis.

