Où acheter Artex alors que le jeton se rallie à 140%

Le jeton Artex a connu une forte accumulation de taureaux, entraînant une hausse des prix de 140% en une journée. Le jeton semble former une zone de support proche du niveau de 0,05 $. Le rallye actuel a commencé au niveau de 0,005 $ avec des volumes énormes, indiquant l’activité des baleines. La pièce pourrait remonter vers le niveau de 0,09 $ et au-delà si les taureaux peuvent maintenir l’élan actuel.

Comment et où acheter Artex au Royaume-Uni et ailleurs

Il y a tellement de plateformes disponibles aujourd’hui qu’un utilisateur amateur peut facilement s’y perdre car la plupart des sites offrent des fonctionnalités identiques. Nous avons effectué des recherches sur le marché et sélectionné deux des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez échanger facilement. Évitez d’utiliser des plateformes décentralisées car elles ne sont pas réglementées.

Pour ouvrir un nouveau compte, cliquez sur le bouton s’inscrire ou rejoindre maintenant et créez un nouveau profil d’utilisateur. L’échange/courtier crypto vous demandera de fournir un nom d’utilisateur, un mot de passe et une adresse e-mail. Une étape supplémentaire est requise ici et il vous sera demandé de fournir une preuve d’identité et d’adresse dans le cadre de la réglementation Know Your Customer (KYC). Vous pouvez soumettre des copies de votre permis de conduire et de votre facture de services publics respectivement pour vous conformer aux règles KYC. Une fois cela fait, déposez simplement des fonds et commencez à trader.

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde offrant certains des taux de commission et de frais les plus bas du secteur. Ses fonctionnalités de copy trading social en font un excellent choix pour ceux qui débutent.



Achetez ARTEX avec eToro aujourd’hui

Binance

Binance a connu une croissance exponentielle depuis sa création en 2017 et est maintenant l’un des, sinon les plus grands échanges de crypto-monnaie sur le marché.



Achetez ARTEX avec Binance aujourd’hui

Qu’est-ce qu’Artex ?

Artex est une plateforme de tokenisation d’œuvres d’art populaires. Le réseau souhaite tirer parti de la technologie blockchain au profit des amateurs d’art. Le token Artex sera utilisé pour la participation aux enchères et également pour le paiement des frais de transaction. Les utilisateurs détenant des pièces Artex auront droit à des frais inférieurs.

Dois-je acheter ARTEX aujourd’hui ?

Le jeton Artex est actuellement sur une forte reprise entraînée par des volumes énormes et la pièce pourrait éventuellement 3X ou 5X par rapport au niveau actuel si les taureaux parviennent à prolonger la hausse actuelle des prix. Le premier détenteur d’ARTEX pourrait être récompensé par des gains énormes si la pièce se rallie à l’avenir.

Cet article est uniquement informatif – aucun de ses contenus ne doit être interprété comme un conseil financier ou d’investissement.

