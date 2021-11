Où acheter Avalanche (AVAX) alors qu’il poursuit sa course de taureaux monstre

La crypto-monnaie Avalanche (AVAX) est sur une tendance haussière monstrueuse, établissant quotidiennement de nouveaux sommets historiques et les investisseurs sont de plus en plus intéressés car la plupart prévoient que son prix continuera de croître suite à sa popularité croissante dans l’espace crypto.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui recherchent la pièce AVAX, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Meilleurs endroits pour acheter des pièces AVAX

Binance

Binance a connu une croissance exponentielle depuis sa création en 2017 et est maintenant l’un des, sinon les plus grands échanges de crypto-monnaie sur le marché.

Qu’est-ce qu’Avalanche (AVAX) ?

Avalanche (AVAX) est la crypto-monnaie native du réseau blockchain Avalanche.

Pour ceux qui découvrent la blockchain Avalanche, il s’agit d’une blockchain de couche 1 qui offre une plate-forme pour développer des applications décentralisées (DApps) et des réseaux de blockchain personnalisés.

Avalanche est l’un des principaux rivaux d’Ethereum et son objectif est de détrôner Ethereum en tant que blockchain de référence pour les contrats intelligents. Il a des performances et une évolutivité des transactions supérieures à celles d’Ethereum

Dois-je acheter la pièce AVAX aujourd’hui ?

Si vous recherchez une crypto-monnaie que vous pouvez acheter et conserver en raison de sa tendance à la hausse, alors le $ AVAX est une bonne option.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision du prix des avalanches

La popularité croissante d’Avalanche parmi les développeurs décentralisés (DApps) devrait encore faire grimper le prix d’Avalanche.

Les experts s’attendent à ce que la pièce atteigne 100 $ d’ici la fin de cette année.

