Où acheter Aventus alors qu’AVT se rallie à 196%

Le jeton Aventus (AVT) a connu une forte reprise avec des gains de 196% au cours des dernières 24 heures

Le jeton Aventus connaît actuellement une course haussière avec un rallye record qui a commencé au niveau de 0,37 $. La pièce AVT se négocie actuellement à 1,13 $ au moment de la rédaction et la pièce pourrait se rallier à la région de 2 $ si les taureaux conservent leur intérêt. La forte hausse des prix était le résultat d’un achat important auprès de baleines et la pièce pourrait être 2X ou 3X par rapport aux niveaux actuels si la course haussière se poursuit à l’avenir. Les investisseurs de détail pourraient bénéficier de l’achat du jeton AVT si les taureaux parviennent à maintenir et à prolonger le rallye actuel.

Comment et où acheter Aventus au Royaume-Uni et ailleurs

Si vous souhaitez acheter des crypto-monnaies, vous devrez ouvrir un nouveau compte de trading sur une plateforme de courtier/d’échange. Le processus d’enregistrement du compte implique la création d’un nouveau profil d’utilisateur et le site vous demandera de soumettre un nom d’utilisateur, un mot de passe et une adresse e-mail. Vous recevrez ensuite un e-mail de vérification et vous devrez fournir une preuve d’identité et d’adresse pour vous conformer aux normes Know Your Customer (KYC). La plupart des plateformes acceptent les copies du permis de conduire et de la facture de services publics, mais certaines peuvent également vous obliger à accepter un appel vidéo ou un selfie. Évitez d’utiliser des échanges décentralisés car ils ne sont pas réglementés.

Pour votre bénéfice, nous avons sélectionné deux des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez échanger facilement.

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde offrant certains des taux de commission et de frais les plus bas du secteur. Ses fonctionnalités de copy trading social en font un excellent choix pour ceux qui débutent.



Achetez AVT avec eToro aujourd’hui

Binance

Binance a connu une croissance exponentielle depuis sa création en 2017 et est maintenant l’un des, sinon les plus grands échanges de crypto-monnaie sur le marché.



Achetez AVT avec Binance aujourd’hui

Qu’est-ce qu’Aventus et pourquoi se mobilise-t-il ?

Le réseau Aventus est une solution de mise à l’échelle pour Ethereum et prétend traiter les transferts de jetons en 0,13 seconde. Le réseau prétend également posséder la capacité de traiter 2 000 transactions par seconde. Le réseau est également relativement moins cher qu’Ethereum avec des frais de transaction moyens de 0,01 $. Le jeton natif AVT peut être utilisé pour payer les frais de réseau.

Le réseau Aventus a récemment ajouté la prise en charge des NFT, ce qui a suscité un regain d’intérêt des investisseurs pour le jeton AVT.

Dois-je acheter AVT aujourd’hui ?

Le jeton Aventus pourrait enregistrer une autre étape du rallye si les taureaux continuent de pousser les prix à l’avenir. Le jeton a le potentiel d’augmenter encore si les baleines conservent leur intérêt. Les premiers détenteurs de pièces AVT pourraient être généreusement récompensés si le jeton se rassemblait à l’avenir. Les traders pourraient également exploiter la volatilité des prix pour enregistrer des gains à court terme.

Cet article est uniquement informatif – aucun de ses contenus ne doit être interprété comme un conseil financier ou d’investissement.

