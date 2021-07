Où acheter Axie Infinity Crypto: voici notre prévision du prix des pièces AXS

Axie Infinity est un nouveau projet de crypto-monnaie et la pièce AXS est le jeton natif de la plateforme. Ayant pris de la valeur cette semaine et avec son volume de transactions à un niveau record de 1,6 milliard de dollars, les investisseurs en crypto-monnaie du monde entier s’intéressent de plus en plus à la pièce AXS.

Pour vous aider à prendre une décision d’investissement éclairée concernant Axie Infinity, cet article explique toutes les informations clés que vous devez savoir. Nous vous expliquons ce que c’est, comment cela fonctionne et quelles sont vos perspectives d’investissement futur. De plus, nous fournissons une prévision de prix Axie Infinity pour vous aider à comprendre où nous en sommes actuellement dans le cycle du marché.

Comment et où acheter la crypto AXS en ligne

Qu’est-ce qu’Axie Infinity ?

C’est un jeu de crypto-monnaie basé sur Ethereum qui fonctionne avec le jeton natif AXS. Plus précisément, Axie Infinity est un jeu sur la collecte et l’élevage de créatures fantastiques connues sous le nom d’Axi. Il s’agit d’une plate-forme de style Pokémon à croissance rapide, axée sur la communauté, avec plus de 60 000 joueurs dans le monde et plus de 80 millions de dollars qui l’ont parcourue au cours de la semaine dernière.

Parte de lo que ha capturado la imaginación de los inversores criptográficos es la capacidad de Axie Infinity de aprovechar la tecnología NFT para permitir a los usuarios escapar a un mundo virtual, lejos del estrés, las tensiones y la mundanidad de los bloqueos de COVID-19 Dans le monde entier.

Avec Axie Infinity, les gens peuvent générer des revenus passifs dans le confort de leur foyer, en concevant et en créant (élevant) de nouvelles créatures et des espaces uniques, avant de les vendre contre des devises du monde réel.

Conformément au thème de la cryptographie, tous les détenteurs de jetons AXS ont leur mot à dire dans les décisions de gouvernance clés, ce qui signifie que les utilisateurs conduiront à la longévité et à la progression de la plateforme.

Dois-je acheter la pièce Axie Infinity ?

Si vous voulez entrer dans le jeu, ou si vous croyez en vos chances de succès à l’avenir, acheter des pièces AXS maintenant avant d’augmenter le prix peut être une bonne idée.

Cependant, assurez-vous de faire preuve de diligence raisonnable avant d’investir. Le marché des crypto-monnaies est naturellement volatil et si vous ne comprenez pas exactement dans quoi vous vous engagez, les choses peuvent rapidement mal tourner.

AXS Coin me rendra-t-il riche ?

C’est hautement improbable, mais pas impossible. Nous avons déjà vu des histoires remarquables de la pauvreté à la richesse dans la sphère de la crypto-monnaie cette année ; Prenez Dogecoin, par exemple.

Prévision de prix Axie Infinity 2021

Voici notre prévision de prix AXS :

Sur la base de leurs recherches approfondies, notre équipe d’analystes estime que la pièce AXS pourrait facilement atteindre 20 $ d’ici la fin de 2021.

Couverture des médias sociaux de la pièce $ AXS

47 ETH pour ce reptile mystique ! Belle prise en charge pic.twitter.com/7affXvqKCt – Axie Infinity (@AxieInfinity) 7 juillet 2021

1/ @axieinfinity. Il leur a fallu plus de 3 ans pour réaliser leurs premiers 10 millions de dollars de revenus et 5 jours pour réaliser leurs derniers 10 millions de dollars. Runrating $ 1B + / mois de GMV. 350 000 DAU. Que se passe-t-il ici… pic.twitter.com/8KfNoGQsaU – Amy Wu (@amytongwu) 7 juillet 2021

Je viens de terminer ma deuxième peinture sur le thème @AxieInfinity commandée. pic.twitter.com/i43xCzp6sO – Monstre Miyu 🐙 (@ MiyuMonster1) 8 juillet 2021

Un terrain virtuel Genesis @AxieInfinity vient de coûter 269,42 ETH ~ 600 000 $ Je pense que c’est un record pour une seule vente de terrain, (pas de multiples). Intense pic.twitter.com/8CnHtpIgtk – Matty (@DCLBlogger) 8 juillet 2021

