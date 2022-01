Où acheter Baby Doge Coin: il monte en flèche avant le CertiK AMA prévu

La pièce Baby Doge, une autre pièce mème sur le thème du chien, prend d’assaut l’espace crypto après avoir raté Shiba Inu dans les gros titres.

Le prix de la pièce Baby Doge a augmenté régulièrement depuis la mi-décembre 2021 et prend de l’ampleur au quotidien. Aujourd’hui, la pièce a augmenté de plus de 18% alors même que le marché de la cryptographie s’est effondré après l’annonce de la Fed américaine qu’elle augmenterait les taux d’intérêt dans les mois à venir.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui envisagent d’investir dans Internet Computer (ICP), Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Meilleurs endroits pour acheter des pièces Baby Doge

Qu’est-ce que la pièce Baby Doge ?

Baby Doge Coin est une pièce de monnaie sur le thème du chien dans la même classe que Shiba Inu et Dogecoin. Il est sorti en juin 2021.

Il s’appelait Baby Doge car il était destiné à impressionner la communauté Dogecoin, son père, avec ses vitesses de transaction améliorées et son adoration.

Certains des objectifs de la pièce Baby Doge incluent des efforts supplémentaires pour la charité pour animaux de compagnie, la création de jetons non fongibles (NFT), GameFi, etc.

Devriez-vous acheter des pièces BabyDoge aujourd’hui ?

Si vous recherchez une crypto-monnaie à la hausse alors que la plupart des marchés de la crypto s’effondrent, alors la pièce BabyDoge est un bon choix.

Cependant, vous devez être conscient du fait que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et que les sentiments du marché peuvent changer en quelques secondes.

Prévision du prix des pièces BabyDoge

Les analystes pensent que la pièce Baby Doge tentera de retester son record actuel au-dessus de 0,0000000076 $ avant la fin du premier trimestre.

$ Couverture BabyDoge sur les réseaux sociaux

Dernières nouvelles #BabyDoge a dépassé #Shiba en termes de titulaires pic.twitter.com/Mz03GR4Amv – BabyDoge (@BabyDogeCoin) 4 janvier 2022

Juste un rappel AMA ⬇️

Ne le manquez pas @ BabyDogeCoin 👀🐶💫 🙏🏻 #BabyDogeCoin

❤️ #BabyDogeFamily

🦾 #BabyDogeArmy Lien télégramme ⬇️⬇️⬇️ https://t.co/WqQ7tGNm3Y pic.twitter.com/THYhMf3oWm – Ben (@galdos_ben) 6 janvier 2022

