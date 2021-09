Où acheter Binamon (BMON) : le prix monte de 31%

Au cours des 7 derniers jours, le prix du Binamon (BMON) a augmenté de plus de 12% et 31% au cours des dernières 24 heures, suggérant la fin de la tendance baissière qui a commencé le 23 août.

Pour aider les nouveaux investisseurs et commerçants à envisager la crypto-monnaie, Invezz a créé un court article pour aider les commerçants et les investisseurs de crypto-monnaie à comprendre ce qu’est Binamon (BMON) et à trouver le meilleur endroit pour l’acheter.

Qu’est-ce que Binamon (BMON) ?

Binamon (BMON) est le jeton natif de Binamon, qui est un métaverse NFT de monstres numériques.

Binamon opère sur la Binance Smart Chain (BSC) où les joueurs montent, échangent et utilisent des monstres numériques appelés Binamons dans diverses aventures. Les joueurs peuvent également créer des contrats intelligents pour prouver la propriété de leurs NFT Binamon et les faire physiquement créer et expédier à leur emplacement physique.

Le token BMON est utilisé pour mettre à jour les caractéristiques de Binamons, ainsi que pour payer pour recevoir les versions physiques de Binamons.

Devriez-vous acheter BMON aujourd’hui ?

Il y a une demande plus élevée pour les jeux NFT dans le monde et Binamon est l’un des jeux NFT les plus joués à ce jour. Si vous deviez acheter du BMON au prix actuel, vous pourriez gagner beaucoup lorsque son prix reviendra au précédent record.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix Binamon (BMON)

Le prix de Binamon (BMON) a pris un coup vers la fin août 2021, mais semble gagner du terrain pour une autre course haussière, en particulier après l’augmentation de l’activité de jeu à Binamon.

La couverture des médias sociaux de Binamon

