Où acheter BlossomCoin : les meilleures plateformes pour échanger des crypto-monnaies BLOSM

L’un des nombreux nouveaux entrants dans la sphère de la crypto-monnaie est BlossomCoin. C’est l’un des derniers projets à émerger et a réussi à se démarquer parmi ses pairs, en partie en raison de sa valeur accrue et en partie en raison de ses références vertes.

Sur cette page, nous expliquons où acheter BlossomCoin et quelles sont vos références d’investissement afin que vous puissiez prendre une décision d’investissement éclairée. Faites défiler vers le bas pour commencer

Comment et où acheter des « actions » BLOSM aujourd’hui

Clarifions quelque chose immédiatement; BlossomCoin n’est pas une action, c’est une crypto-monnaie. C’est une idée fausse qui a été assez pertinente sur les réseaux sociaux ces derniers jours, nous avons donc pensé que nous allions l’éclaircir pour vous.

Alors, voyons à quoi ça sert – les meilleurs endroits pour acheter de la crypto BLOSM :

Qu’est-ce que BlossomCoin ?

BlossomCoin, ou BLOSM pour faire court, est une nouvelle crypto-monnaie, et son accent sur la nature est évoqué dans le mot blossom. Il espère se débarrasser de certaines des étiquettes destructrices de l’environnement qui, à tort ou à raison, ont été couramment associées aux projets de crypto-monnaie, et elle vise à le faire en mettant l’accent sur la conservation de l’environnement au cœur de sa fonctionnalité.

En termes simples, chaque fois qu’une pièce BLOSM est achetée ou vendue, un pourcentage de la transaction va dans le “ portefeuille de charité ” BlossomCoin. Ensuite, chaque semaine, les développeurs envoient cet argent (jusqu’à 0,5% de la capitalisation boursière totale) aux planteurs d’arbres du monde entier. Plus de 7 000 $ ont déjà été donnés à des causes comme l’Alliance du troisième millénaire, et au fur et à mesure que le projet progresse, les dons devraient l’être également.

Bien que cet élément caritatif semble être le PVU de BLOSM, qu’est-ce que le projet a d’autre pour lui ?

Fourniture originale de 1 000 000 000 000 000 de jetons, dont 30% ont été brûlés 11% de taxe sur les transactions. 5% est distribué aux détenteurs, 5% est brûlé et 1% va au portefeuille de charité Les détenteurs sont récompensés chaque fois que quelqu’un achète ou vend BlossomCoin

Faut-il acheter BlossomCoin ?

Que vous deviez investir dépend de votre stratégie individuelle et de vos objectifs financiers. Si vous êtes un trader à court terme, effectuer une analyse technique et utiliser BLOSM comme actif de choix pourrait s’avérer productif. De plus, pour les détenteurs à long terme, BlossomCoin pourrait générer un revenu passif sous la forme d’une augmentation des prix et des taxes sur les transactions. De plus, les investisseurs verts peuvent aider l’environnement grâce aux contributions caritatives de la plateforme.

Sur le papier, le projet a des références intéressantes et poursuit une stratégie de marketing agressive avec des plans pour une révélation des développeurs, des campagnes de marketing d’influence majeures, des marchandises, des NFT officiels, des événements en personne et de la publicité physique. L’objectif principal est de développer davantage l’écosystème, même si nous devrons attendre et voir ce que cela signifie exactement.

Prévision de prix BlossomCoin

Il est difficile de fixer un prix cible pour BlossomCoin à un stade aussi précoce de son cycle de vie, bien qu’étant donné sa valeur marchande nominale, vous pourriez obtenir beaucoup de pièces pour seulement 1 $. Si le projet est adopté par le grand public, il pourrait être considérablement récompensé, tandis que si les choses ne fonctionnent pas, il ne ferait que perdre cet argent. Cela pourrait être un investissement rentable, surtout pour le prix d’un billet de loterie.

