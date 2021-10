Où acheter Chainlink alors que LINK augmente de 8%

Le jeton Chainlink (LINK) a augmenté de 8% au cours des dernières 24 heures et a enregistré des volumes d’échange élevés indiquant une forte accumulation par les baleines

Le jeton Chainlink se négocie actuellement à 26,57 $ et a augmenté de 8% au cours des dernières 24 heures. Le jeton pourrait éventuellement augmenter de 5 à 10% supplémentaires si les volumes continuent de s’accumuler. La pièce LINK a le potentiel de voir une forte hausse des prix une fois que les baleines commencent à accumuler d’énormes quantités.

Comment et où acheter Chainlink au Royaume-Uni et ailleurs

Pour acheter LINK, vous devrez créer un compte de trading sur une plateforme d’échange/courtier crypto. Tout ce que vous avez à faire est de soumettre votre nom légal complet, votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone. Ensuite, vérifiez le compte en soumettant des copies de votre permis de conduire et de votre facture de services publics. Certains sites peuvent également demander une vérification supplémentaire via un selfie ou un appel vidéo. Cette exigence est conforme aux normes Know Your Customer (KYC). Il aide à sécuriser le site pour tous les utilisateurs. Une fois cela fait, vous pouvez déposer des fonds et commencer à trader.

Évitez d’utiliser des échanges décentralisés car ils ne sont pas réglementés. Pour votre commodité, nous avons sélectionné deux des meilleures plateformes de trading.

Comme LINK est un nouvel actif, il n’a pas encore été coté sur les principales bourses. Vous pouvez toujours acheter LINK en utilisant un DEX (échange décentralisé), ce qui signifie simplement qu’il y a quelques étapes supplémentaires. Pour acheter LINK dès maintenant, procédez comme suit :

1. Achetez des ETH sur une bourse ou un courtier réglementé, comme eToro ›

Nous suggérons eToro car c’est l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde, une bourse et un portefeuille tout-en-un avec des frais parmi les plus bas du secteur. Il est également convivial pour les débutants et propose aux utilisateurs plus de méthodes de paiement que tout autre service disponible.

2. Envoyez votre ETH vers un portefeuille compatible comme Trust Wallet ou MetaMask

Vous devrez créer votre portefeuille, saisir votre adresse et y envoyer vos pièces.

3. Connectez votre portefeuille à l’Uniswap DEX

Dirigez-vous vers Uniswap et « connectez » votre portefeuille à celui-ci.

4. Vous pouvez maintenant échanger votre ETH contre LINK

Maintenant que vous êtes connecté, vous pourrez échanger contre des centaines de pièces, y compris LINK.

Qu’est-ce que Chainlink?

Chainlink est un réseau Oracle décentralisé qui permet l’intégration de données hors chaîne. Le réseau blockchain est devenu très populaire et le jeton LINK a vu son prix augmenter considérablement à mesure que l’adoption augmentait. Récemment, une entreprise de technologie financière, Spartan Hill, a annoncé que les flux de prix de Chainlink seraient utilisés pour alimenter un stablecoin basé sur le peso sud-américain appelé Daily.

Dois-je acheter LINK aujourd’hui ?

Le jeton Chainlink pourrait se diriger vers un autre rallye si les taureaux peuvent soutenir la flambée des prix actuelle. Les premiers détenteurs du jeton Chainlink pourraient réaliser d’énormes gains à l’avenir si le prix du jeton continue d’augmenter.

Le jeton LINK a le potentiel de se rallier davantage grâce à une énorme accumulation de volume. La pièce pourrait très bien dépasser le niveau de résistance de 30 $ à court terme.

Cet article est uniquement informatif – aucun de ses contenus ne doit être interprété comme un conseil financier ou d’investissement.