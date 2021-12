Où acheter Chainlink Coin: il monte en flèche en raison d’une augmentation des intégrations

Après un recul qui a commencé à la mi-octobre et a duré environ deux mois, la pièce Chainlink rugit maintenant. Il a été haussier au cours des 10 derniers jours consécutifs et les analystes pensent que la tendance pourrait être à long terme car elle prend de l’ampleur quotidiennement.

En raison de la demande croissante de pièces Chainlink parmi les investisseurs, Invezz a créé un court article pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est la pièce Chainlink et à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Meilleurs endroits pour acheter des pièces LINK

Qu’est-ce que la pièce Chainlink?

La pièce Chainlink, communément appelée LINK, est le jeton natif de la blockchain Chainlink.

Si c’est la première fois que vous entendez parler de cette blockchain Chainlink, il s’agit d’une blockchain qui s’engage à permettre aux blockchains d’interagir en toute sécurité avec des sources de données d’événements externes et des méthodes de paiement.

Chainlink compte actuellement plus d’un millier d’intégrations et de partenariats avec d’autres blockchains.

Dois-je acheter la pièce LINK aujourd’hui ?

Suite aux récents mouvements de prix, la pièce du protocole LINK est un bon investissement, surtout maintenant qu’elle vient de commencer à corriger un récent recul.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision du prix du maillon de chaîne

Le récent retrait de Chainlink a pris fin et la pièce est maintenant dans une correction à la hausse et les analystes pensent qu’elle pourrait clôturer l’année au-dessus de 25 $.

Cependant, il est toujours important de garder à l’esprit que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et peut déclencher des mouvements surprenants.

Couverture des médias sociaux $ LINK

Chainlink Keepers permet aux développeurs d’externaliser les tâches manuelles des contrats intelligents vers un bot d’automatisation décentralisé 🤖 Découvrez comment @PlantToken utilise #Chainlink Keepers pour automatiser de manière fiable et rentable le fonctionnement de ses tirages au sort Surprise Sprouts. https://t.co/nKokLFmTc5 pic.twitter.com/Eaqv62BxqE – Chainlink – Chaîne officielle (@chainlink) 23 décembre 2021

#Chainlink #LINK $ Link #Crypto

Chainlink a plus de 1000 intégrations et/ou partenariats. Cette image n’est qu’une petite partie. (Merci @ ModernSociety33 pour la photo)

Prenez-en un .. dites R3 .. regardez maintenant ci-dessous une petite partie de leur monde .. Le réseau de Chainlink est un écosystème massif .. pic.twitter.com/wtffQmAZ4m – dmh (@Link_enthusiast) 23 décembre 2021

