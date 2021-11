Où acheter $ DAR Coin Investors Voir un retour | Invezz

Le prix de Mines of Dalarnia ($ DAR) devrait connaître une augmentation significative après que « The Overwolf », une plateforme tout-en-un qui permet aux créateurs de créer, partager et monétiser des applications et des mods dans le jeu, soit devenu une stratégie d’investissement dans les mines de Dalarnia.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui cherchent à acheter des pièces DAR, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour les acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Meilleurs endroits pour acheter des jetons DAR

Le DAR étant un nouvel actif, il n’a pas encore été coté sur les principales bourses. Cependant, vous pouvez toujours acheter du DAR en utilisant un DEX (échange décentralisé), ce qui signifie simplement qu’il y a quelques étapes supplémentaires. Pour acheter DAR dès maintenant, procédez comme suit :

2. Envoyez votre ETH vers un portefeuille compatible comme Trust Wallet ou MetaMask

Vous devrez créer votre portefeuille, copier votre adresse et y envoyer vos pièces.

3. Connectez votre portefeuille à l’Uniswap DEX

Rendez-vous sur Uniswap et « connectez » votre portefeuille à celui-ci.

4. Vous pouvez maintenant échanger votre ETH contre DAR

Maintenant que vous êtes connecté, vous pourrez échanger contre des centaines de devises dont le DAR.

Qu’est-ce que Mines de Dalarnie (DAR) ?

Mines of Dalarnia (DAR), communément appelé simplement le jeton DAR, est le jeton natif de Mines of Dalarnia.

Mines of Dalarnia est un nouveau jeu basé sur la blockchain lancé sur Binance.

Il s’agit d’un jeu d’action-aventure dans lequel les joueurs recherchent des reliques et des artefacts rares tout en utilisant des objets du jeu pour améliorer leurs compétences et débloquer plus de secrets de l’univers du jeu.

Devriez-vous acheter le jeton DAR aujourd’hui ?

Si vous recherchez une nouvelle crypto-monnaie qui a un grand potentiel de croissance, alors le $ DAR est une bonne option.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix DAR

Le prix du $ DAR devrait commencer à augmenter, surtout après que « The Overwolf » a investi dans la plateforme pour accroître la confiance des investisseurs.

$ DAR Couverture des médias sociaux

