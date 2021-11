Où acheter Decentraland (MANA) – En hausse de 34% car il corrige la récente baisse

Decentraland (MANA) fait la une des journaux depuis le 27 octobre après avoir déclenché une course monstrueuse qui l’a fait grimper de plus de 373 % fin octobre avant de se replier légèrement. Le retrait est terminé et il est maintenant de retour sur sa monstrueuse course haussière.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui cherchent à acheter et à conserver des pièces MANA, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour les acheter.

Les meilleurs endroits pour acheter du MANA

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Huit chapeaux

EightCap est un fournisseur mondial de trading en ligne basé et réglementé en Australie. Avec 5 bureaux dans le monde, nous offrons à nos clients du monde entier la possibilité de négocier un large éventail de marchés sur les crypto, les changes, les indices, les actions et les matières premières.

Qu’est-ce que Decentraland (MANA) ?

Decentraland (MANA) est l’un des tokens natifs de la plateforme Decentraland.

Si c’est la première fois que vous rencontrez Decentraland, il s’agit d’une plate-forme de réalité virtuelle 3D construite sur la blockchain Ethereum et supervisée par la Fondation Decentraland. Les utilisateurs achètent des parcelles (terrains), puis parcourent, construisent et monétisent.

L’autre jeton utilisé dans Decentraland est LAND.

La différence entre MANA et LAND est que MANA est un jeton ERC-20 tandis que LAND est un jeton ERC-721.

Les utilisateurs de Decentraland doivent graver des jetons MANA pour acquérir le jeton LAND.

Faut-il acheter la pièce MANA aujourd’hui ?

Si vous recherchez une crypto-monnaie dans une course de taureaux monstre, la pièce MANA est un excellent choix.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix décentralisée

Le recul est terminé et les experts s’attendent à ce que la pièce MANA poursuive sa tendance haussière précédente pour le reste de l’année.

Couverture des médias sociaux en $ MANA

$ MANA pic.twitter.com/ZdTnYYle9B – Atalay (@GoldAnaliz) 5 novembre 2021

$ MANA a l’air bien pic.twitter.com/1hxIV3XaIe – Je négocie comme un pro 📈 (@ITradeLikeApro) 11 novembre 2021

