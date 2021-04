Où acheter des actions Coinbase: les meilleures plates-formes pour échanger des actions COIN

Dans une nouvelle qui a enthousiasmé de nombreux membres de la communauté crypto, Coinbase, l’un des principaux échanges mondiaux de crypto-monnaie, commencera à négocier sur le Nasdaq Exchange ce mercredi matin sous le symbole NASDAQ: COIN.

La société a choisi d’entrer en bourse par le biais d’une cotation directe, et cette annonce a attiré l’attention sur le Nasdaq et le secteur de la technologie en général. Si vous souhaitez investir dans Coinbase, c’est aujourd’hui votre chance.

De nombreux investisseurs estiment qu’aujourd’hui, cela pourrait leur offrir un potentiel important pour s’implanter dans l’espace cryptographique en croissance rapide. Nous avons précédemment expliqué comment acheter des actions Coinbase lorsqu’elles seront disponibles, cependant, étant donné l’imminence de votre opportunité d’investissement dans Coinbase, nous avons pensé qu’il serait utile d’expliquer plus en détail où vous pouvez acheter des actions Coinbase aujourd’hui.

Lisez notre liste ci-dessous pour avoir une idée des principales options.

Où acheter des actions Coinbase aujourd’hui

Si vous essayez de trouver les meilleurs endroits pour acheter des actions Coinbase, il est important que vous fixiez une norme élevée lors de l’examen de vos options. Il existe de nombreux courtiers en ligne que vous pouvez utiliser, bien que choisir le meilleur nécessite un souci du détail et des tests rigoureux.

Cependant, comme la liste directe existe aujourd’hui, nos experts financiers vous ont fait gagner du temps en testant minutieusement les trois principales options ci-dessous.

Chacun de ces courtiers a une solide expérience et un bon mélange de services fiables et de fonctionnalités uniques, vous pouvez donc être sûr qu’ils sont parmi les meilleurs endroits pour acheter des actions Coinbase.

1.) eToro

Il est difficile de se tromper avec l’un des meilleurs courtiers en cryptographie et en actions en Europe. Etoro est une plate-forme qui s’est développée rapidement depuis sa création en 2006, et le courtier basé en Israël est l’un des meilleurs endroits pour acheter des actions COIN aujourd’hui. Si vous recherchez une combinaison d’une interface de pointe et de fonctionnalités analytiques puissantes pour surveiller vos investissements, eToro pourrait être le courtier qu’il vous faut.

2.) Plus500

Après avoir testé Plus500 de manière approfondie, l’interface conviviale de la plate-forme est devenue immédiatement apparente. Le principal avantage de la plate-forme est son approche flexible de l’investissement. Au lieu d’acheter purement et simplement des actions Coinbase, vous pouvez utiliser les CFD, qui sont généralement une alternative moins chère. Avoir un CFD signifie détenir un contrat qui représente des actions COIN plutôt que de le posséder directement.

3. Capital.com

Si vous voulez savoir où vous pouvez facilement acheter des actions Coinbase aujourd’hui, Capital.com pourrait être la solution. Lors de notre test prolongé du service, nous avons été particulièrement satisfaits de sa rapidité, de sa facilité d’utilisation et de sa fiabilité. Si Capital.com semble être le produit qu’il vous faut, inscrivez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous.

Il est possible qu’aucun de ces courtiers ne soit ce que vous recherchez, et si tel est le cas, ne vous inquiétez pas, nous pouvons vous aider. Notre page d’avis contient une sélection complète des meilleurs courtiers. Vous pouvez trouver une évaluation détaillée de vos informations d’identification et des liens pour vous inscrire. De plus, si vous ne savez pas comment investir dans les actions Coinbase, vous devrez peut-être d’abord vous familiariser rapidement avec le marché boursier. Dans cet esprit, nous avons généré un guide pratique pour acheter des actions en 2021.

Qu’est-ce que Coinbase?

Coinbase, Inc. est un échange de crypto-monnaie américain fondé en juin 2012 par Brian Armstrong, un ancien ingénieur d’Airbnb. Sans siège physique officiel, la plate-forme dessert désormais environ 43 millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays. Avec 1249 employés et 1,14 milliard de dollars de revenus générés en 2020, la plate-forme est désormais le plus grand échange de crypto-monnaie de l’ensemble des États-Unis en termes de volume d’échange, devançant des concurrents comme Binance.

Armstrong et son équipe ont repéré le potentiel de la technologie blockchain pour révolutionner les marchés financiers, et avec la montée en puissance des crypto-monnaies, les utilisateurs auraient besoin d’un endroit pour les échanger. Alors que les monnaies fiduciaires ont des échanges partout dans le monde, la sphère cryptographique manquait d’une telle infrastructure, et c’est ce que Coinbase a essayé de produire.

Fonctionnant comme n’importe quel échange conventionnel, les utilisateurs s’inscrivent auprès de Coinbase, vérifient leur identité et financent leur compte. Ils peuvent ensuite acheter et vendre l’une des plus de 50 crypto-monnaies prises en charge, y compris le Bitcoin extrêmement précieux (qui a atteint un nouveau record absolu aujourd’hui).

De plus, la société propose une suite de produits qui couvrent tout ce qui concerne les crypto-monnaies. Pour les utilisateurs qui souhaitent une expérience professionnelle de trading d’actifs numériques, il existe Coinbase Pro, et pour les investisseurs qui souhaitent stocker leur crypto en toute sécurité, il existe Coinbase Wallet. La société propose également un stablecoin, des USD Coin et des produits spécifiques pour les clients institutionnels et même des services de paiement pour les commerçants.

La valeur des actions Coinbase augmentera-t-elle?

Rien n’est garanti, surtout en bourse, même si cela pourrait être un investissement retentissant. Avec plus de 2,8 millions de personnes qui négocient activement via Coinbase chaque mois, la société a connu l’année dernière sa première année rentable depuis 2017, générant 322 millions de dollars de bénéfice net. Avec un bilan solide et la promesse d’une croissance régulière des bénéfices, les fondamentaux de la société semblent fermes sur papier.

Cependant, il existe des doutes sur le modèle économique de l’entreprise que vous devez prendre en compte. Le principal est basé sur le fait que les crypto-monnaies sont si populaires car elles sont décentralisées, existant en dehors du système financier actuel. Cependant, Coinbase est vraiment centralisé, ce qui signifie qu’il agit comme une banque et détient vos pièces pour vous. Cela signifie que vous ne possédez pas directement vos propres pièces, ce qui semble être en contradiction avec tout le récit DeFi.

Votre principale considération lors de la projection du prix futur des actions Coinbase est votre croyance en l’histoire de la macro crypto. Coinbase a ouvert la voie dans le secteur de la crypto-monnaie depuis près d’une décennie, et de nombreux analystes s’attendant à ce que la croissance s’accélère encore plus, l’espace crypto pourrait devenir encore plus lucratif. Lors de son premier jour de négociation, Coinbase pourrait valoir plus que Goldman Sachs. Pensez-y un instant …

Les réseaux sociaux réagissent

Coinbase vaudra probablement plus que le NYSE et le Nasdaq (ajoutez également quelques autres gommages) combinés d’ici la fin de la journée demain. Ce sont des bananes. – Le loup de toutes les rues (@scottmelker) 14 avril 2021

La partie la plus importante de l’introduction en bourse de Coinbase est que l’équipe a choisi de ne pas donner d’interview aux médias traditionnels, mais plutôt de faire une diffusion en direct avec leurs investisseurs. Allez directement. Vous n’avez pas besoin de tiers pour raconter votre histoire. – Pomp 🌪 (@APompliano) 14 avril 2021

Penses-y: Demain, @coinbase, lors de son premier jour de négociation, dépassera probablement la valeur de Goldman Sachs. C’est incroyable. – John E Deaton (@ JohnEDeaton1) 14 avril 2021

Coinbase à 250 $ / action signifie qu’il est évalué à moins de 10 fois le chiffre d’affaires annualisé du premier trimestre. Wall Street est sur le point de voir ce que les crypto-degens peuvent faire à quelque chose qu’ils veulent posséder 😂 – Pomp 🌪 (@APompliano) 14 avril 2021

Pour les dernières nouvelles sur Coinbase et les entreprises associées, consultez les dernières nouvelles sur notre site Web.