Où acheter des crypto-monnaies The Graph : notre prévision de prix GRT

Le Graph (GRT) s’est apprécié de 15% aujourd’hui, consolidant une hausse de 41% la semaine dernière. Désormais, les investisseurs du secteur des crypto-monnaies ont accru leur intérêt pour la pièce GRT, à la recherche d’une opportunité d’entrer dans une fourchette de prix favorable.

À la lumière de cette demande accrue, nous avons pensé qu’il serait utile de publier un article détaillant les éléments clés que vous devez savoir sur la cryptographie Graph, y compris ce que c’est, comment cela fonctionne et quelle est notre prévision de prix de revenu brut.

Avant d’entrer dans tout cela, faites défiler jusqu’au paragraphe suivant pour découvrir les meilleurs endroits pour acheter la pièce The Graph au Royaume-Uni et ailleurs.

Où acheter la pièce The Graph en ligne

Si vous souhaitez investir dans la crypto-monnaie The Graph, nous vous recommandons de vous inscrire auprès d’un courtier en crypto-monnaie à faible coût, de déposer des fonds et d’acheter des pièces. Alors que certains investisseurs et commerçants en crypto préfèrent acheter des jetons GRT via un échange décentralisé (DEX), nous pensons que les courtiers en crypto offrent la meilleure expérience pour la plupart des investisseurs / commerçants.

Voici donc les deux meilleures plateformes pour acheter, vendre et échanger la crypto The Graph :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

AVACommerce

Ava Financial Ltd exploite les marques AvaFX et AvaTrade Forex et toutes les entreprises qui leur sont associées. La société possède une succursale à Dublin, en Irlande, ce qui lui a permis d’obtenir une licence d’exploitation auprès des autorités irlandaises.

Inscrivez-vous instantanément avec AVATrade

Qu’est-ce que la pièce Graph ?

Il s’agit essentiellement d’un moteur de recherche pour la blockchain. Les applications décentralisées (dApps) peuvent utiliser The Graph pour rechercher des données sur la blockchain. Ils peuvent ensuite montrer ce qu’ils trouvent au lieu d’avoir à créer et stocker eux-mêmes ces données.

Le jeton natif de Graph est GTR, et cette crypto-monnaie alimente l’ensemble de la plate-forme en fournissant un moyen de paiement aux utilisateurs et une incitation à un bon comportement.

En permettant aux dApps d’indexer les données au lieu de les conserver elles-mêmes, cela facilite l’ensemble du processus de création d’une nouvelle application sur la blockchain. La vision à long terme de The Graph est qu’il devienne l’équivalent de Google basé sur la blockchain. Plusieurs grandes bourses décentralisées utilisent déjà The Graph pour afficher des mesures de prix à jour, telles que Curve et Uniswap.

Dois-je acheter des pièces GRT ?

L’achat ou non de la crypto Graph dépend de votre propre stratégie d’investissement. Si vous recherchez une crypto-monnaie volatile mais à haute récompense avec un potentiel de croissance spectaculaire, The Graph pourrait être un atout idéal. Au contraire, si vous voulez quelque chose de plus stable et prévisible, investir dans des crypto-monnaies n’est peut-être pas la meilleure idée.

La pièce Graph me rendra-t-elle riche ?

Bien que cela soit totalement improbable, ce n’est pas impossible. Les pièces avec beaucoup moins d’informations d’identification que GRT ont déjà connu des augmentations de prix exponentielles en très peu de temps ; Prenez Dogecoin, par exemple.

Graphique de prévision des prix

Alors que les prévisions de prix pour les crypto-monnaies impliquent généralement une certaine quantité de conjectures (étant donné la difficulté d’effectuer une analyse fondamentale et le rôle important du sentiment du marché), voici notre prévision de prix GTR :

Au lieu de répondre de manière définitive à des questions telles que “Combien vaudra le graphique en 2021 ?” Ou « Combien vaudra le graphique en 2025 ? », Nous avons fourni une perspective à long terme moins précise sur le temps. Nous pensons que dans des conditions de marché haussier, le TRB pourrait atteindre 2,40 $ en un an et jusqu’à 9,50 $ en 5 ans.

Bien que cela puisse sembler ambitieux, nous nous basons sur la valeur de la technologie de GRT, la part de marché substantielle que The Graph a déjà réussi à accumuler et le sentiment positif du marché qui donne de l’élan à l’actif. De plus, cet objectif de prix est en réalité beaucoup plus modéré que le chiffre donné dans de nombreuses autres publications cryptographiques respectées.

$ GRT couverture des médias sociaux

Écoutez, si vous manquez $ GRT, c’est à vous, pas à moi. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour informer et éduquer. $ QUELQUE CHOSE $ GRT $ LINK $ XLM $ SKL $ ANKR Mais bon, c’est toi. pic.twitter.com/ZtX4smp8Zw – Tryingtodomybest (@Engineeringhere) 3 juillet 2021

$ GRT va éclater Achetez avant les autres ! pic.twitter.com/LmiULuskAJ – Crypto_Jobs🏂 (@ CryptoJobs3) 27 juin 2021

J’ai ajouté lentement à mes $ GRT et $ LINK au cours du dernier mois. $ ALGO est toujours mon plus gros sac et je détiens également toujours $ XLM $ ANKR et $ SKL et je regarde principalement $ CRV $ MATIC $ REN $ BNT, mais je n’aime pas détenir plus de 5 pièces environ à la fois. pic.twitter.com/sX1ryUd4jD – Tryingtodomybest (@Engineeringhere) 28 juin 2021

$ GRT le google de la blockchain passe au 🚀🚀🤩🤩🚀🚀😍😍🚀🚀😇😇 https://t.co/1rcrI4r6Cw – Mesang (@MesangL) 4 juillet 2021

Consultez les actualités crypto d’Invezz pour les dernières nouvelles sur The Graph et d’autres projets de crypto à chaud.

Le post Où acheter des crypto-monnaies The Graph : notre prévision de prix GRT est apparue en premier sur Invezz.