Où acheter des devises Internet Computer (ICP) | Invezz

La plupart des analystes considèrent continuellement que l’Internet Computer (ICP) est survendu et pensent que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’explose et ne devienne parabolique.

La pièce était en baisse pendant la majeure partie de 2021 et les analystes pensent que son prix a déjà atteint son niveau le plus bas ; ce qui signifie que le seul moyen est maintenant de monter.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui envisagent d’investir dans Internet Computer (ICP), Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Meilleurs endroits pour acheter des pièces informatiques sur Internet (ICP)

Parce qu’ICP est un nouvel actif, il n’a pas encore été coté sur les principales bourses. Cependant, vous pouvez toujours acheter ICP en utilisant un DEX (échange décentralisé), ce qui signifie simplement qu’il y a quelques étapes supplémentaires. Pour acheter ICP dès maintenant, procédez comme suit :

1. Achetez des ETH sur une bourse ou un courtier réglementé, comme eToro ›

Nous suggérons eToro car il s’agit de l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde, une bourse et un portefeuille tout-en-un avec certains des frais les plus bas du secteur. Il est également convivial pour les débutants et propose aux utilisateurs plus de méthodes de paiement que tout autre service disponible.

2. Envoyez votre ETH vers un portefeuille compatible comme Trust Wallet ou MetaMask

Vous devrez créer votre portefeuille, copier votre adresse et y envoyer vos pièces.

3. Connectez votre portefeuille à l’Uniswap DEX

Rendez-vous sur Uniswap et « connectez » votre portefeuille à celui-ci.

4. Vous pouvez maintenant échanger votre ETH contre ICP

Maintenant que vous êtes connecté, vous pourrez échanger contre des centaines de devises dont l’ICP.

Qu’est-ce qu’un ordinateur Internet (ICP) ?

L’Internet Computer Currency (ICP) est le jeton natif de la blockchain Internet Computer.

En termes simples, la blockchain Internet Computer est la première blockchain au monde qui fonctionne de la même manière qu’Internet.

La blockchain informatique Internet fournit un moyen révolutionnaire de créer des services Internet tokenisés, des protocoles financiers décentralisés et des plates-formes et des sites Web à l’échelle de l’industrie.

En plus des détenteurs échangeant le jeton ICP sur des échanges cryptographiques, le jeton est également utilisé pour faciliter la gouvernance du réseau informatique Internet, alimenter le réseau informatique Internet et récompenser également les participants qui remplissent des fonctions importantes telles que le vote.

Faut-il acheter la pièce ICP aujourd’hui ?

Si vous recherchez une crypto-monnaie qui a suffisamment baissé et qui a maintenant commencé à montrer des signes de rebond après sa baisse, la pièce ICP est une excellente option.

Cependant, vous devez être conscient du fait que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et que les sentiments du marché peuvent changer en quelques secondes.

Prévision des prix des ordinateurs Internet

Après la chute drastique survenue en 2021, les analystes estiment désormais que le prix de la pièce Internet Computer (ICP) augmentera à nouveau en 2022, notamment en raison des mouvements actuels du marché.

$ Couverture des médias sociaux ICP

$ ICP L’ICP est-il vraiment aussi survendu que le graphique le montre ? Quelle est sa vraie valeur ? L’un des altcoins les plus intéressants du moment. Je ne sais pas où nous arriverons, mais je pense que 5x est un must. pic.twitter.com/KmO4T4TLAZ – Crypto_Neptun (@Crypto_Neptun) 10 décembre 2021

