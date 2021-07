Où acheter des jetons DEXE après que la valeur du réseau DeXe augmente de 110%

Cet article vous dit tout ce que vous devez savoir avant d’investir dans DeXe (DEXE), une crypto-monnaie dont la valeur a augmenté de 110% à environ 8,30 $ au cours des dernières 24 heures.

Avec son volume de transactions augmentant de 615% à plus de 171 millions de dollars, DeXe est une devise qui fait son chemin dans le secteur des crypto-monnaies grand public avec un objectif réel. En conséquence, de plus en plus d’investisseurs et de commerçants ont exprimé leur intérêt pour les jetons DeXe, mené des recherches et posé des questions à d’autres membres de la communauté crypto.

Pour vous aider à décider si DEXE est un actif que vous souhaitez examiner de plus près, cet article explique ce que c’est, comment cela fonctionne et quelles sont nos prévisions de prix DeXe pour les prochaines années. Si vous souhaitez acheter DEXE immédiatement, faites défiler jusqu’à la section directement ci-dessous. Vous trouverez ici notre sélection des meilleurs endroits pour acheter de la crypto DEXE au Royaume-Uni et ailleurs.

Comment et où acheter des jetons DeXe en ligne

Si vous souhaitez acheter des pièces DEXE rapidement, facilement et à un prix abordable, consultez les deux options que nous avons décrites ci-dessus. Cliquez simplement sur l’un des liens, remplissez quelques détails, inscrivez-vous, déposez des fonds et achetez le montant de jetons DEXE que vous souhaitez conserver.

Voici les deux principales plates-formes pour acheter, vendre et échanger des pièces DeXe en ce moment :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Qu’est-ce que DeXe (DEXE) ?

DeXe.network est un projet de crypto-monnaie et DEXE est le jeton natif de la plate-forme qui permet le «système ouvert et sans autorisation». À la base, DeXe vise à être une plate-forme DeFi innovante avec des fonctionnalités de trading social qui permet aux utilisateurs de copier les stratégies des traders les plus performants.

Le jeton DEXE a deux fonctions clés :

Rachat et distribution automatiques parmi le coffre-fort d’assurance, récompenses agricoles parmi les détenteurs de jetons et gravure de jetons pour obtenir% des récompenses des commerçants. Participation à DeXe DAO. Vous n’avez pas besoin d’être détenteur d’un jeton DEXE pour participer à DeXe.network et bénéficier de diverses de ses fonctionnalités de commerce social. Cependant, pour devenir membre DAO, vous devez disposer de jetons DEXE.

Devriez-vous acheter des jetons DeXe aujourd’hui ?

Si vous avez fait preuve de diligence raisonnable et que vous aimez le concept du projet et que vous pensez qu’il peut créer de la valeur pour le détenteur du jeton à long terme, investir dans une pièce DEXE peut être une bonne décision. De plus, si vous souhaitez faire partie de DeXe DAO, il est indispensable d’avoir des jetons DEXE.

Cependant, les crypto-monnaies sont souvent volatiles, et cela est particulièrement vrai pour les altcoins relativement nouveaux comme DEXE. Par conséquent, vous devez faire preuve de plus de prudence et vous assurer de ne jamais investir de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

DEXE me rendra-t-il riche ?

La plate-forme DeXe.finance elle-même pourrait aider les traders à améliorer leurs stratégies et à augmenter leurs rendements, et détenir la pièce DEXE pourrait s’avérer lucrative si elle gagne en valeur à long terme. Cependant, un seul actif crypto est peu susceptible d’enrichir ses détenteurs.

Prévision de prix DeXe 2021

Notre prévision de prix DEXE est la suivante : 11,50 $ cette année, 14,40 $ Dollars l’année prochaine et jusqu’à 28,20 $ Dollars Dans 5 ans.

$ DEXE Couverture des médias sociaux

🎉🚀https : //t.co/yRTq3YVlZP évolue tous les jours. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que @Binance a ajouté la nouvelle paire DEXE / USDT 👉Le trading sur la nouvelle paire ouvrira à 10h00 (UTC) 2021-07-23 Bon trading ! #DeXeNetwork #DeXe #Binance $ DEXE pic.twitter.com/TpTAHFqTfD – Dexe.Network (@DexeNetwork) 22 juillet 2021

🔥🔥🔥 @DexeNetwork $ DEXE + 100% en 1 jour ! toujours -79,5% d’ATH 😉 pic.twitter.com/ESvq09SCTo – VLADYSLAV SKAKUN (CryptoDiffer) (@V_SKAKUN) 22 juillet 2021

Publié quand $ DEXE 3.8 $ HAUT 8 $ 130% TRADING MAINTENANT À 6.8 $ TOUJOURS 100% AU-DESSUS TOMARROW DEXE / USDT PAIR SERA COMMERCE PEUT ÊTRE PLUS DE POMPE À VENIR BIENTT🚀🚀 https://t.co/WgfRwztmaC – BULL BULL (dastagir) (@Dastagircrypto) 22 juillet 2021

Pour les dernières informations sur DeXe et d’autres crypto-monnaies à la mode, consultez notre section d’actualités crypto.

