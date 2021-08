Où acheter des mini crocs pour votre chien en ligne

Les humains s’amusent beaucoup en matière de chaussures, et cela semble particulièrement vrai avec la sélection Crocs. Des Crocs gothiques aux Crocs Vera Bradley en passant par les Crocs au poulet frit KFC, il y en a vraiment une pour tout le monde. Et maintenant, il y a une paire pour chiens avec les Geharty Dog Crocs pour que vous et votre meilleur ami puissiez correspondre !

Avant de penser à emmener votre toutou se promener dans ces chaussures, la marque dit que les chaussures ne sont pas adaptées à la marche ou à la course * sanglots *. Les crocs ne conviennent vraiment que pour les photos, alors assurez-vous d’avoir trié vos attentes avant de les commander. Les Crocs mesurent 2,76 x 1,15 x 1,15 pouces, ce qui signifie qu’ils fonctionneront sur les pattes des petits chiens. Oh !

Les Geharty Dog Crocs sont disponibles sur Amazon en bleu pour 14,99 $ – une bonne affaire si vous me demandez ! Vous pouvez également les commander en pack de deux pour 21,99 $ si vous voulez qu’ils couvrent les quatre pattes. Avertissement juste : bien qu’ils soient en stock maintenant, ils continuent d’être en rupture de stock (pour des raisons évidentes de mode et de gentillesse), alors gardez un œil rivé sur la page. Certains critiques ont également noté qu’ils sont très petits, donc malheureusement, ils ne conviendront pas à tous les chiots. Mais vous ne pouvez pas battre la gentillesse!

Que vous aimiez ou détestiez les Crocs, vous devez admettre que cette version miniature pour votre chiot est sacrément mignonne. Après tout, comment découvrirez-vous autrement si votre chien l’aime ou le déteste aussi si vous ne le laissez pas les tester par lui-même ?

