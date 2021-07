Où acheter des pièces de hamster : les meilleurs endroits pour échanger des jetons HAM

Hamster Token (HAM) est l’un des projets de crypto-monnaie les plus populaires des dernières 24 heures. Sa valeur a augmenté d’environ 200 %, ce qui a suscité un intérêt accru pour la crypto-monnaie, les investisseurs de tout l’espace posant des questions telles que « où puis-je acheter des crypto-monnaies Hamster ? » Et « quels sont les meilleurs endroits pour acheter HamsterCoin ».

Cet article tente de répondre à ces questions en vous fournissant toutes les informations clés dont vous avez besoin avant d’investir dans la crypto Hamster. Nous vous expliquons en quoi consiste le projet, comment il fonctionne et quelles sont vos perspectives d’investissement pour l’avenir.

Tout d’abord, faites défiler vers le bas pour notre liste des deux meilleures plates-formes pour acheter des pièces Hamster au Royaume-Uni et ailleurs.

Où acheter la crypto Hamster Token en ligne

Si vous souhaitez investir dans la pièce Hamster ou toute autre devise alternative, nous vous recommandons de choisir un courtier en crypto-monnaie, de vous inscrire, de déposer des fonds et d’acheter des pièces.

Alors que certains investisseurs en crypto-monnaie aiment utiliser les échanges décentralisés (DEX), nous pensons que les courtiers en crypto-monnaie offrent une combinaison convaincante de frais peu élevés, de services clients de qualité et d’une réglementation complète. Voici nos deux principales options pour acheter, vendre et échanger des jetons HAM :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

AVACommerce

Ava Financial Ltd exploite les marques AvaFX et AvaTrade Forex et toutes les entreprises qui leur sont associées. La société possède une succursale à Dublin, en Irlande, ce qui lui a permis d’obtenir une licence d’exploitation auprès des autorités irlandaises.

Qu’est-ce que le jeton Hamster ?

Hamster Finance décrit son but et ses objectifs comme suit sur son site Web :

‘Hamster Token est un jeton communautaire décentralisé créé sur le réseau BSC. Les objectifs du jeton hamster sont la liberté financière et ne pas être affectés par la négativité causée par les fluctuations du marché. Le Hamster Token essaie d’être utile à la société et Hamster Token va travailler dur pour être plus utile à la communauté pour toujours.

Jetons un coup d’œil rapide à certaines des tokenomiques de HAM :

Une offre maximale de 10 000 000 000 000 000 de jetons HAM Les jetons déverrouillés avec certaines périodes d’approvisionnement verrouillées à 50 % seront brûlés pour Changpeng Zhao (CZ), le PDG de Binance. 50 % de l’offre de jetons est réservée aux ventes de PancakeSwap.

Essentiellement, ce projet est un jeu de pièces de monnaie classique et votre feuille de route marketing sera la clé de son succès à long terme. L’équipe de développement vise à avoir terminé un audit et une discussion préliminaire sur une cotation en bourse inférieure d’ici la fin du troisième trimestre de cette année. En cours de route, il semble qu’un marketing assez agressif soit prévu, ce qui mérite vraiment d’être gardé à l’esprit.

Faut-il acheter un jeton Hamster ?

Si vous souhaitez investir dans une crypto-monnaie à haut risque et à haut rendement sans trop vous soucier de sa valeur fondamentale, le jeton HAM pourrait être un jeu alternatif à considérer sérieusement. Avec les pièces meme, vous devez vous concentrer sur le sentiment du marché et l’analyse technique afin que vous puissiez profiter lorsque le prix du jeton Hamster augmente et reconnaître le bon moment pour vendre.

Est-ce que HAM Token me rendra riche ?

Bien que cela soit totalement improbable, des choses plus étranges se sont produites dans le monde de la cryptographie cette année. Ne vous y fiez pas car c’est une voie sûre vers des décisions hâtives et émotionnelles qui peuvent mettre votre capital en danger.

Prédiction du prix du jambon

Il est difficile de donner une prévision de prix Hamster Token avec précision. En fournissant une prévision de prix pour une devise alternative, le grand nombre de variables, d’inconnues et la volatilité innée de l’espace de crypto-monnaie créent un environnement tumultueux pour les prévisions de prix.

À l’heure actuelle, le crypto Hamster a inversé sa tendance à la baisse et se dirige vers le haut. Il est susceptible de tester la résistance à son plus haut historique de 0,0000000016 $, et quand il le fera, cela nous donnera une attente plus claire de ce à quoi s’attendre de la devise à l’avenir.

Couverture des médias sociaux de la crypto $ HAM

Jack Dorsey est clairement un grand fan…

HamsterCoin 🐹> https://t.co/EsysB6xM7x – jack (@jack) 30 juin 2021

Pièce Hamster> Pièce Chat> Pièce Chien> Ethereum> Bitcoin – Brad Sherman, paraphrasé – Dr Jeff Ross (@VailshireCap) 30 juin 2021

par propriété transitive, la pièce de hamster est la plus grande menace de toutes – Shibetoshi Nakamoto (@ BillyM2k) 30 juin 2021

Wtf est une pièce de monnaie de hamster – Je suis Crypto (@_IAmCrypto) 30 juin 2021

wtf est hamstercoin – CryptoFinally 💫 (@CryptoFinally) 30 juin 2021

