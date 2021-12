Où acheter des pièces EOS dans les perspectives d’un avenir meilleur après des paiements de 250 millions de dollars dans EOS pour Block.one et Brock Pierce arrêté

La pièce EOS a connu un recul majeur depuis le 6 novembre après une tentative infructueuse de se rallier à son plus haut historique. La pièce n’a enregistré aucun mouvement de prix majeur en plus d’un mois et les investisseurs pensent qu’elle se prépare à une évasion majeure.

L’un des indicateurs observés par les investisseurs est la récente annulation de paiements d’une valeur de 250 millions de dollars en EOS qui devaient être versés à Block.one et Brock Pierce. L’argent servira alternativement à améliorer l’écosystème EOS et ainsi rendre les services plus efficaces.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui cherchent à acheter EOS COIN, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Meilleurs endroits pour acheter des pièces EOS

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants comme pour les professionnels.

Capital.com

Capital.com offre aux investisseurs une plateforme de trading primée qui peut accéder à plusieurs marchés financiers, y compris le nouveau marché passionnant de la crypto-monnaie.

Qu’est-ce qu’EOS ?

EOS est le token natif de la plateforme EOS.

Si c’est la première fois que vous entendez parler de la plate-forme EOS, il s’agit d’une plate-forme blockchain lancée en 2018 et destinée à fournir aux développeurs d’applications décentralisées (DApp) une plate-forme pour développer et mettre en œuvre leurs DApp.

La plate-forme EOS simplifie le processus de développement et de mise en œuvre des DApps pour permettre aux développeurs d’adopter plus facilement la technologie blockchain.

Faut-il acheter le token EOS aujourd’hui ?

Si vous souhaitez investir dans une crypto-monnaie qui a chuté ces dernières semaines mais qui a de bonnes perspectives de bondir considérablement à l’avenir, alors l’EOS est une excellente option.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix EOS

La plupart des analystes pensent que le recul actuel du marché EOS touche à sa fin et que la crypto-monnaie pourrait connaître une augmentation rapide dans les prochains jours vers la fin de l’année.

Tous les regards sont tournés vers le sommet immédiat de 6 218 $, après quoi le jeton pourrait remonter à 14,37 $ avant d’atteindre le sommet historique de 22,89 $.

$ EOS Couverture des médias sociaux

Grâce à un consensus à la super majorité, le réseau EOS a pris son avenir en main. Cela commence une nouvelle ère pour #EOS et met en évidence la puissance de la blockchain pour permettre à une communauté de se dresser contre les intérêts des entreprises qui ne correspondent pas aux leurs. https://t.co/8l62MBG67C – Yves La Rose (@EosNFoundation) 8 décembre 2021

#EOS $ EOS Le volume sur 24 heures atteint 1,72 milliard de dollars Courte pression entrante 🚀 pic.twitter.com/YUguSZDbBa – EOS à 1000$ 🐝 (@BPEOSIO) 8 décembre 2021

Le post Où acheter EOS Coin dans les perspectives d'un avenir meilleur après 250 millions de dollars de paiements EOS à Block.one et Brock Pierce arrêté est apparu en premier sur Invezz.