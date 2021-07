Où acheter des pièces ITAM Games : prévision des prix | Invezz

in

Cet article vous dit tout ce que vous devez savoir sur ITAM Games et sa crypto-monnaie native, le token ITAM. Le prix de la pièce ITAM a augmenté d’environ 115% au cours des dernières 24 heures pour atteindre plus de 0,027 $, et son volume de transactions a augmenté de 400% pour atteindre près de 20 millions de dollars.

Ces mesures sont indicatives d’une pièce qui fait maintenant son chemin dans le grand public et, par conséquent, un plus grand nombre d’investisseurs recherchent ITAM Games pour voir s’il s’agit d’un investissement qui correspond à leurs objectifs financiers.

Pour vous aider dans cette recherche, cet article couvre toutes les choses clés que vous devez savoir. Nous expliquons ce qu’est ITAM Games et comment fonctionne le projet, quel est son potentiel en tant qu’investissement à long terme et quelle est notre prévision de prix ITAM pour les prochaines années.

Avant d’entrer dans tout cela, nous avons pensé qu’il serait utile d’expliquer où vous pouvez acheter des pièces ITAM dès maintenant. Faites défiler jusqu’à la section directement ci-dessous pour voir notre liste des meilleurs endroits pour acheter, vendre et échanger des jetons ITAM au Royaume-Uni et ailleurs.

Comment et où acheter des crypto-monnaies d’ITAM Games en ligne

Si vous souhaitez investir dans la devise ITAM Games, choisissez une plateforme de trading de crypto-monnaie, enregistrez-vous, déposez des fonds et achetez le nombre de pièces que vous souhaitez. Alors que certaines personnes aiment utiliser les échanges décentralisés (DEX) pour acheter leurs pièces, nous pensons que les courtiers en crypto-monnaie en ligne offrent la meilleure expérience complète pour la plupart des investisseurs et des commerçants.

Voici notre liste des meilleures plateformes pour acheter des pièces ITAM rapidement, facilement et à moindre coût :

Qu’est-ce qu’ITAM Games (ITAM) ?

C’est un projet de crypto-monnaie qui a été fondé en 2018, et ITAM est le jeton natif qui alimente la plate-forme.

Plus précisément, ITAM Games est une plate-forme de jeu mobile basée sur la blockchain et basée sur le protocole EOS.IO. Le modèle économique d’ITAM comprend trois éléments clés :

La technologie : ITAM Games apporte une « technologie middleware unique pour consolider le contenu fourni par des tiers au format NFT ».Marché NFT – La société développe son propre marché NFT, prétendant exploiter une “ferme NFT où les utilisateurs de crypto peuvent facilement échanger leurs NFT”.Le jeton ITAM – Les développeurs semblent avoir de grands projets pour l’avenir du jeton ITAM, déclarant sur le site Web d’ITAM Games qu’ils améliorent la portée des bénéfices du jeton tout en s’associant aux « principaux acteurs » de la finance décentralisée (DeFi).

En utilisant ces trois éléments, ITAM Games prétend soutenir les développeurs de jeux avec la technologie blockchain, offrant un moyen «facile» aux jeux existants de s’intégrer à la technologie blockchain. En outre, il vise à rendre les efforts des utilisateurs « plus valorisés » en développant la technologie pour rechercher, collecter et traiter les actifs numériques.

Dois-je acheter des ITAM Games Coins ?

Si vous avez fait preuve de diligence raisonnable et déterminé que le modèle commercial d’ITAM est quelque chose en quoi vous croyez, acheter quelques pièces et les conserver pour spéculer sur l’accumulation des prix à long terme pourrait être une décision intelligente.

Cependant, investir comporte toujours des risques, et cela est particulièrement vrai pour les actifs numériques volatils comme les crypto-monnaies. Assurez-vous de prendre votre temps avant de vous encombrer et de ne pas mordre plus que vous ne pouvez mâcher.

Les jetons ITAM me rendront-ils riche ?

Bien que cela soit manifestement peu probable, ce n’est pas impossible. Nous avons déjà vu de nombreuses crypto-monnaies générer une énorme augmentation de prix cette année seulement.

Prévision de prix ITAM 2021

Notre prévision de prix ITAM Games est la suivante : 0,037 $ cette année, 0,042 $ml’année prochaine et jusqu’à 0,09 $ Dans 5 ans.

$ Couverture des médias sociaux par l’ITAM

