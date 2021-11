Où acheter des pièces MicroPets (PETS) – Un nouveau jeton NFT tendance chez BSC

La communauté des crypto-monnaies se tourne rapidement vers le monde du métaverse alors que de plus en plus de jetons métaverse tels que les MicroPets (PETS) sont mis sur le marché.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui regardent la pièce PETS, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Meilleurs endroits pour acheter des jetons PETS

Parce que PETS est un nouvel actif, il n’a pas encore été coté sur les principales bourses. Cependant, vous pouvez toujours acheter des PETS en utilisant un DEX (échange décentralisé), ce qui signifie simplement qu’il y a quelques étapes supplémentaires. Pour acheter des PETS dès maintenant, procédez comme suit :

1. Achetez des BNB auprès d’une bourse ou d’un courtier réglementé, tel que Binance ›

Nous suggérons Binance car c’est l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde, une bourse et un portefeuille tout-en-un avec des frais parmi les plus bas du secteur. Il est également convivial pour les débutants et propose aux utilisateurs plus de méthodes de paiement que tout autre service disponible.

2. Envoyez votre BNB vers un portefeuille compatible comme Trust Wallet ou MetaMask

Vous devrez créer votre portefeuille, copier votre adresse et y envoyer vos pièces.

3. Connectez votre portefeuille à SushiSwap DEX

Rendez-vous sur SushiSwap et « connectez » votre portefeuille à celui-ci.

4. Vous pouvez désormais échanger votre BNB contre des PETS

Maintenant que vous êtes connecté, vous pourrez échanger contre des centaines de pièces, y compris des PETS.

Qu’est-ce que les MicroPets (PETS) ?

MicroPets (PETS) est le jeton natif de la nouvelle plateforme de jeu NFT MicroPets. Il s’agit d’un token Binance Smart Chain (BSC).

MicroPets abrite les NFT les plus mignons sur le thème des animaux de compagnie et est construit sur le réseau BSC.

MicroPets s’est associé à Cubix, qui est une société mondiale de développement d’applications pour aider au développement de la blockchain et des jeux.

Faut-il acheter le token PETS aujourd’hui ?

Si vous recherchez une nouvelle crypto-monnaie qui a un grand potentiel de croissance, $ PETS est une bonne option.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix MicroPets

MicroPets a lentement augmenté au milieu de petits reculs après chaque mouvement majeur à la hausse et les experts s’attendent à ce qu’il continue d’augmenter en raison du battage médiatique actuel autour des NFT.

Couverture des médias sociaux en $ ANIMAUX DE COMPAGNIE

@MicroPetsBSC est la tendance n°1 sur @CoinMarketCap ! Nous avons publié ce soir une bande-annonce pour notre jeu runner p2e et nos plans futurs pour le #Microverse dans le métaverse ! Aussi… les bébés animaux arrivent très très bientôt ! ​​#Tendance #CMC #GameFi #PlayToEarn #BSC #Metaverse #MicroPETS pic.twitter.com/GNrZrCp5ii – MicroPets 🐶 (@MicroPetsBSC) 5 novembre 2021

ÉNORME ANNONCE Alors que le monde se tourne lentement vers le #Metaverse, nous aimons garder une longueur d’avance… alors avec cela, nous aimerions vous présenter Le Microverse🌐 Développement stratégique 2022 #MicroPets #BSC #BNB #P2E #Gamefi #PlayToEarn #Microverse pic.twitter.com/ZGJUgUvw2P – MicroPets 🐶 (@MicroPetsBSC) 5 novembre 2021

Le poste Où acheter des pièces MicroPets (PETS): Un nouveau jeton tendance basé sur NFT sur BSC est apparu en premier sur Invezz.