Où acheter des pièces SafePal (SFP) – Jusqu’à 140+% après l’hébergement du premier Airdrop DreamsQuest

Le prix de SafePal (SFP) est à la hausse depuis le 12 octobre, trois jours après que SafePal a annoncé sa collaboration avec DreamsQuest pour son premier airdrop $ DREAM. La pièce SFP a grimpé de plus de 140% au cours des dernières 24 heures et a attiré l’attention de la plupart des investisseurs.

Meilleurs endroits pour acheter SafePal (SFP)

Qu’est-ce que SafePal (SFP) ?

SafePal (SFP), communément appelé SFP, est le jeton natif du portefeuille SafePal.

Le portefeuille SafePal a été lancé en 2018 pour aider les utilisateurs à stocker et à protéger leurs actifs numériques. Il fournit des portefeuilles matériels et logiciels, qui sont gérés via l’application SafePal.

Le portefeuille prend en charge de nombreuses crypto-monnaies, y compris les jetons créés sur Ethereum, TRON et Binance Smart Chain (BSC).

Devriez-vous acheter le jeton SFP aujourd’hui ?

SFP a montré de grandes perspectives de déclencher une course haussière qui pourrait le voir monter en flèche au-delà de son sommet historique actuel de 4,39 $. Par conséquent, cela pourrait être un bon moment pour acheter.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix SafePal

La tendance haussière actuelle du prix du SFP devrait se poursuivre pendant un certain temps et pourrait atteindre son plus haut historique avant la fin de l’année.

Couverture des médias sociaux SafePal (SFP)

Intéressant, #SFP tient étonnamment bien ici. Ce n’est peut-être même pas encore fait. S’il ne retrace pas à partir d’ici, ~ 2,50 $ devraient être la prochaine zone sensible. C’est 50 % de plus. $ SFP #SafePal pic.twitter.com/a5BzzDu26c – R2D2 Bullgirl (@ r2d2One) 13 octobre 2021

Veuillez visiter le discord @DreamsQuestNFT pour plus de détails sur le calcul de la récompense pour l’événement de largage. Suivez @DreamsQuestNFT pour les détails de la liste $ DREAMS et les événements à venir https://t.co/RQ9whar0x2 – Portefeuille SafePal (@iSafePal) 13 octobre 2021

