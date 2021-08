Où acheter des pièces XYO : les pièces XYO augmentent de 100 %

Le prix du XYO a enregistré un gain de plus de 100% au cours de la semaine dernière ; une tendance qui a attiré l’attention des investisseurs.

Voici un court article pour aider les investisseurs intéressés à acheter la pièce XYO. L’article explique comment et où acheter la pièce XYO et explique également ce que c’est.

Pour plus d’informations, faites défiler jusqu’à l’article qui commence par comment et où acheter la pièce XYO.

Les meilleures plateformes pour acheter des pièces XYO en ligne

Si vous vous demandez où et comment acheter des pièces XYO en ligne, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange fiable, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le montant de pièce XYO que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter des pièces XYO en ligne :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Qu’est-ce que la pièce XYO ?

La pièce XYO est la crypto-monnaie native du réseau XYO, également connu sous le nom de réseau XY Oracle. Si c’est la première fois que vous entendez parler de ce réseau blockchain, c’est un réseau qui a été construit pour permettre des transactions sans confiance via divers composants de crypto-localisation.

À l’instar de l’Internet des objets (IoT), le réseau XYO permet aux utilisateurs d’accéder au monde réel en utilisant l’écosystème d’appareils du réseau XYO pour déterminer l’emplacement d’un actif spécifique. Les utilisateurs peuvent exécuter des transactions à l’aide de contrats intelligents.

XYO Network a de nombreux cas d’utilisation réels au sein de l’industrie du commerce électronique. Le réseau peut être utilisé pour suivre les produits à chaque étape du processus d’exécution des commandes jusqu’à ce que les produits parviennent aux clients pour paiement par le fournisseur. Et tout cela est automatisé via un contrat intelligent.

Devriez-vous acheter la pièce XYO aujourd’hui ?

Les récents mouvements de prix sont un bon indicateur que la pièce XYO pourrait être un bon investissement.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils ; ce qui signifie que le sentiment peut passer de haussier à baissier en quelques secondes.

Prédiction du prix des pièces XYO

La pièce XYO est sur une tendance haussière implacable depuis le 21 juillet. Le 6 août, il a testé son plus haut historique de 0,01244 $ et devrait augmenter dans les prochains jours.

Couverture des médias sociaux de la pièce XYO

$ xyo Bulls se préparent à franchir cet obstacle de 0,012 $. Faites votre part par #HODL #xyo 💎🙌 @ coin_with_us @OfficialXYO #crypto #cryptocurrency $ btc $ eth pic.twitter.com/QjM09DhSzQ – Pepe 💎 XYO Diamond Hands 💎🙌 الله أكبر (@MakavelliTrader) 8 août 2021

@elonmusk pousser la pièce xyo – Andrew Castelli (@castelli_andrew) 7 août 2021

