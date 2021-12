Où acheter des tokens Aureo et profiter du ralentissement actuel du marché

Après des débuts extrêmement réussis, le jeton AUREO (AUR) est en déclin ces derniers jours et les investisseurs pensent que le retrait prendra bientôt fin.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui cherchent à acheter et à maintenir la baisse de la devise AUR, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Les meilleurs endroits pour acheter des pièces AUR

Comme AUR est un nouvel actif, il n’a pas encore été coté sur les principales bourses. Cependant, vous pouvez toujours acheter AUR en utilisant un DEX (échange décentralisé), ce qui signifie simplement qu’il y a quelques étapes supplémentaires. Pour acheter AUR dès maintenant, procédez comme suit :

1. Achetez des ETH sur une bourse ou un courtier réglementé, comme eToro ›

Nous suggérons eToro car il s’agit de l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde, une bourse et un portefeuille tout-en-un avec certains des frais les plus bas du secteur. Il est également convivial pour les débutants et propose aux utilisateurs plus de méthodes de paiement que tout autre service disponible.

2. Envoyez votre ETH vers un portefeuille compatible comme Trust Wallet ou MetaMask

Vous devrez créer votre portefeuille, copier votre adresse et y envoyer vos pièces.

3. Connectez votre portefeuille à l’Uniswap DEX

Rendez-vous sur Uniswap et « connectez » votre portefeuille à celui-ci.

4. Vous pouvez maintenant échanger votre ETH contre AUR

Maintenant que vous êtes connecté, vous pourrez échanger contre des centaines de devises dont l’AUR.

Qu’est-ce qu’AUREO (AUR) ?

AUREO (AUR) est le jeton natif d’Age of Cryptology (AOC) et est utilisé comme jeton utilitaire au sein de l’écosystème.

Si c’est la première fois que vous entendez parler de l’ère de la cryptologie, il s’agit d’un écosystème Play & Earn basé sur Binance Smart Chain. Combinez une histoire passionnante et divertissante avec la technologie blockchain.

Dans l’AOC, chaque actif est un jeton non fongible (NFT), ce qui signifie que la personne utilisant l’actif devient l’unique propriétaire de l’actif particulier avec un contrôle total sur celui-ci.

Le jeton utilitaire AUREO tire son nom d’une ancienne pièce de monnaie romaine.

Faut-il acheter le token AUREO aujourd’hui ?

Si vous souhaitez investir dans une crypto-monnaie à la hausse, le token AUREO est une bonne option.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix AUREO

Les investisseurs pensent qu’en raison de la popularité croissante des jetons métaverse, le prix d’Aureo clôturera l’année au-dessus de 0,6 $.

$ AUR Couverture des médias sociaux

Que pensez-vous de ce jeu #NFTS ? # Play2Earn Je le trouve attrayant et intéressant mais j’aimerais recevoir plus de commentaires Dis moi ce que tu sais de lui et de sa monnaie $AUR #AUREO #Aur pic.twitter.com/jBWMmriwfL – L3xis Yeah (@ L3xisYeaH) 21 novembre 2021

⚔ ADRESSE CONTRAT TOKEN AUR (AUREO) ⚔ Nous avons une adresse de contrat pour le jeton AUR. Il a été créé avec Dxsale, il est donc vérifié. https://t.co/Fm5t16onxD Que Dieu vous bénisse, ÉQUIPE AOC – AgeOfCryptology (@AgeOfCryptology) 8 septembre 2021

