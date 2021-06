Où acheter des tokens HODL : les meilleures plateformes pour échanger des actions HODL

Il y a eu une multitude d’histoires notables d’altcoins jusqu’à présent en 2021; HODL pourrait-il être le prochain à rejoindre la liste ? Depuis son lancement récent, HODL a grimpé en flèche et pourrait se positionner comme le prochain projet de crypto à augmenter en valeur.

Dans cet esprit, nous avons pensé qu’il serait utile de vous informer des meilleurs endroits pour acheter la crypto HODL avant tout mouvement de prix majeur. Faites défiler vers le bas pour en savoir plus.

Comment et où acheter des « actions » HODL aujourd’hui

Compte tenu des spéculations entourant la pièce, de nombreuses personnes ont recherché des nouvelles à son sujet ces derniers jours. Cependant, nous avons remarqué une erreur populaire ; Certaines des recherches les plus populaires incluent « que sont les actions HODL » et « comment acheter des actions HODL ». Avant d’investir dans les crypto-monnaies HODL, il est important que vous compreniez qu’il s’agit d’une crypto-monnaie et non d’une action.

Non, nous l’avons clarifié, entrons dans notre liste des meilleures plateformes pour acheter des jetons HODL :

Qu’est-ce que HODL ?

HODL est une crypto-monnaie et sa dénomination de marché est HODL. La pièce porte le nom du terme hodl, une faute d’orthographe délibérée du monde de la détention, qui, lorsqu’elle est utilisée dans le contexte de l’investissement, signifie acheter et continuer à conserver quels que soient les mouvements de prix. Le terme a pris de l’importance à la suite de la saga WallStreetBets au début de 2021.

Passons en revue quelques-uns des Spécifications techniques du projet HOdl :

Offre totale de 1 000 milliards de dollars de HODL, dont : 66,4 % pour la prévente et le lancement. La liquidité à 100 % est bloquée pendant 6 mois. 5% est pour l’airdrop, qui est bloqué jusqu’à la distribution. L’équipe HODL n’obtient que 1% qui est verrouillé et 4% pour le marketing L’équipe a brûlé 23,6%

La plateforme offre aux HODLers la possibilité de gagner 4% de chaque transaction, avec des récompenses distribuées en BNB. De plus, 4% de chaque transaction contribue à générer automatiquement plus de liquidité. De plus, 2 % de chaque transaction sont prélevés et redistribués à tous les détenteurs de HODL, ce qui contribue à dégonfler l’offre, à augmenter la rareté et à augmenter la valeur de HODL. Il existe également un système qui décourage les transactions importantes.

Cela semble être un écosystème intelligent axé sur la communauté et il n’est pas étonnant qu’il gagne en popularité.

Dois-je acheter HODL ?

Cela dépend entièrement de votre stratégie d’investissement individuelle et de vos objectifs financiers. Si vous êtes un trader de crypto-monnaie à court terme, HODL n’est peut-être pas pour vous, tandis que si vous êtes un HODLer autoproclamé, acheter et conserver pourrait entraîner des récompenses et des augmentations de prix.

Il est possible que les investisseurs utilisent HODL pour générer un revenu passif constant, et c’est peut-être la meilleure utilisation de la pièce.

Prévision de prix HODL

Compte tenu de son stade de développement précoce, il est difficile de fixer un objectif de cours pour HODL. Cependant, si vous considérez que la devise est actuellement évaluée à des fractions de dollar, il pourrait bien s’agir d’un billet de loterie qui vaut la peine d’être acheté.

Est-ce que HODL me rendra riche ?

CA depend. Si vous deviez investir seulement 1 $ dans HODL, vous pourriez potentiellement gagner une somme d’argent substantielle, et dans le pire des cas, vous ne perdriez qu’un dollar. Le fait que la monnaie vous rende riche est une tout autre affaire, et nous n’aurions pas besoin de voir une montée en popularité pour que cela devienne une possibilité. Pour l’instant, cela reste un projet intrigant avec beaucoup de potentiel.

Les réseaux sociaux donnent leur avis sur HODL

Pour les dernières nouvelles sur HODL et d’autres actifs pertinents, consultez notre section d’actualités crypto.

