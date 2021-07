Où acheter des tokens Yield Guild Games : le prochain Axie Infinity ?

Yield Guild Games (YGG) est l’une des crypto-monnaies les plus en vogue aujourd’hui. Le prix des jetons YGG a augmenté de 50% à environ 2,10 $ en moins de 24 heures et, par conséquent, un grand nombre d’investisseurs et de commerçants réclament plus d’informations sur le projet et son potentiel en tant qu’investissement.

Si vous envisagez d’investir dans des jetons Yield Guild Games, cet article peut vous aider à éclairer votre investissement. Lisez la suite pour savoir quel est le projet, quelle est notre prévision de prix pour la pièce YGG et si vous devriez ou non en acheter une aujourd’hui.

Qu’est-ce que les Yield Guild Games ?

C’est un projet de crypto-monnaie et YGG est son jeton natif.

Plus précisément, Yield Guild Games est ce qu’on appelle une organisation autonome décentralisée, ou DAO en abrégé. Il permet aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’échanger rapidement et facilement des jetons non fongibles (NFT) qui sont utilisés dans les mondes virtuels et les jeux basés sur la blockchain.

La macro de jeu basée sur la blockchain a été de plus en plus dynamisée ces derniers mois par de nouveaux projets passionnants tels que Axie Infinity, My DeFi Pet, Binamon et Wall Street Games qui ont pris de l’importance et une grande popularité au sein de la communauté crypto. . Maintenant, après avoir été lancé il y a quelques jours, Yield Guild Games semble utiliser cet élan pour atteindre de nouveaux sommets chaque jour qui passe. Yield Guild Games pourrait-il être le nouvel Axie Infinity ?

L’objectif à long terme de Yield Guild Games est de construire la plus grande économie virtuelle au monde dans le domaine de la crypto-monnaie ; Les développeurs sont donc décidément ambitieux…

Si l’on en croit les développeurs, Yield Guild Games utilisera sa croissance accélérée et sa création de valeur pour optimiser ses actifs appartenant à la communauté pour un « profit maximum », partageant ses bénéfices avec les détenteurs de jetons YGG.

Dois-je abandonner les jetons des jeux de guilde aujourd’hui ?

Il est difficile de recommander catégoriquement d’investir dans un nouveau projet altcoin car il est susceptible d’être encore plus volatil que d’autres actifs numériques plus établis qui restent imprévisibles.

Cependant, si vous souhaitez vous impliquer dans la plate-forme ou si vous avez fait preuve de diligence raisonnable et souhaitez spéculer sur ses références à long terme, l’achat de pièces YGG pourrait être un bon moyen de rechercher une exposition à sa valeur future.

Les jeux à but lucratif pourraient avoir un avenir dans votre portefeuille d’investissement…

Yield Guild Games prévision de prix 2021

Notre prévision du prix de la crypto-monnaie YGG est la suivante : 3,40 $ cette année, jusqu’à 3,65 $ Dollars en 2022 et jusqu’à 7,30 $ en 5 ans.

Cependant, ne vous attendez pas à ce que ce parcours de croissance soit facile ; Il y aura une mer agitée sur le chemin.

$ YGG Couverture des médias sociaux

Lecture fantastique par @WarcMeinstein de @MechanismCap sur @YieldGuild et @AxieInfinity 5 minutes de lecture qui résument le modèle complet de play-to-earn et de Yield Guild Plus je suis dans la crypto, plus j’apprécie les DD étendus et la brièveté des postshttps : //t.co/qJn6OqXYYN – Tom Shaughnessy (@ Shaughnessy119) 26 juillet 2021

31M SLP 🧪 https://t.co/wKqPb6oBqE pic.twitter.com/RhFVnkTxle – Yield Guild Games (@YieldGuild) 27 juillet 2021

Une réalisation vraiment étonnante. Félicitations @gabusch, @berylchavezli, @OwlOfMoistness et le reste du gang YGG ! Yield Guild Games est un parangon du métaverse. Une passerelle vers le métaverse que tout le monde peut entrer. L’opportunité est élargie d’une manière jamais vue auparavant❣️ https://t.co/2vuCeu4hZs – Arctique (@ Axie44) 27 juillet 2021

Nous avons tous vu des visages fondus de $ AXS et $ YGG se lance maintenant la semaine prochaine 🎉 @YieldGuild https://t.co/DsjQUA1RlS – MISSNATOSHI👸🏻 (@missnatoshi) 23 juillet 2021

