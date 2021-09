Où acheter DeSpace Protocol (DES) : son prix a grimpé de 132% en 24 heures

Le prix du protocole DeSpace (DES) a grimpé de 132% au cours des dernières 24 heures, portant la crypto-monnaie au-dessus de son précédent record de 2,67 $ qu’elle avait fixé le 23 septembre 2021.

Pour aider les nouveaux investisseurs et commerçants qui examinent la pièce, Invezz a créé un court article pour aider les commerçants et les investisseurs en crypto-monnaie à comprendre ce qu’est le protocole DeSpace (DES) et à trouver le meilleur endroit pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Meilleurs endroits pour acheter le protocole DeSpace (DES)

Vous voulez profiter de la course haussière monstrueuse de la pièce DES mais vous vous demandez comment et où l’acheter en ligne ? Eh bien, vous n’avez plus à vous inquiéter. Vous êtes au bon endroit !

Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange digne de confiance, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le nombre de jetons DES que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter des pièces du protocole DeSpace (DES) en ligne :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

buy-coin-with-brand-aujourd’hui Clause de non-responsabilité

Compétence

Skilling est un courtier CFD et Forex réglementé qui permet aux investisseurs d’accéder à plus de 800 instruments financiers, dont 10 CFD de crypto-monnaie populaires avec des prix compétitifs et un temps d’exécution rapide. Skilling propose une sélection de plateformes de trading, y compris le propre Skilling Trader du courtier et les plateformes populaires et renommées du secteur cTrader et MetaTrader 4, qui peuvent répondre aux besoins des clients avec différents niveaux d’expérience.

buy-coin-with-brand-aujourd’hui Clause de non-responsabilité

Qu’est-ce que le protocole DeSpace (DES) ?

La devise du protocole DeSpace (DES) est le jeton natif du protocole DeSpace.

Si c’est la première fois que vous entendez parler de ce protocole, il s’agit de la plate-forme de financement décentralisé (DeFi) et de jeton non fongible (NFT) qui vise à permettre aux utilisateurs d’accéder à plusieurs plates-formes NFT et DeFi à partir d’une seule plate-forme.

Le protocole DeSpace fonctionne sur la blockchain DeChain. Il utilise des mécanismes de consensus de preuve de transaction décentralisée et de preuve de participation déléguée (DPoS). Par conséquent, les utilisateurs peuvent extraire des pièces DES et participer en même temps à un large éventail de transactions DeFi et NFT sur la plate-forme.

Dois-je acheter le protocole DeSpace (DES) aujourd’hui ?

Si vous cherchez à investir dans une crypto-monnaie qui est dans une tendance haussière solide, DES est une bonne option.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

DES prévisions de prix

La tendance haussière actuelle devrait se poursuivre à l’avenir, en particulier en raison du battage médiatique actuel autour de DeFi et de NFT, que le protocole DeSpace défend.

Couverture des médias sociaux du protocole DeSpace

💎 GEM SPOTTED‼ ️ #DeSpace 🔗 ✅ Agrégateur DeFi & #NFT multi-chaînes⚙️

Fonctionne dans les réseaux #BSC, #ETH et #DOT🌐

✅ Livre blanc détaillé📄 TW: @DeSpaceDefi

TG : https://t.co/PwAX6jZ0TV

WEB : https://t.co/SKmSDXaiWm Rejoindre : https://t.co/R0HK8tl1ZB#Crypto #BSC #BSCgem pic.twitter.com/7Tcw1nIQck – Crypt0mummy 💛 (@ Crypt0mummy) 22 septembre 2021

Hello #DeSpacers$DES est maintenant en direct sur @PancakeSwap 🥞 CA : 0xb38b3c34e4bb6144c1e5283af720E046Ee833a2a Acheter : https://t.co/Och0XLVmAS Graphique : https://t.co/n0R09U1HTt Remarque : Méfiez-vous des faux $ DES Tokens et vérifiez le token avant de faire un échange 🚨 – DeSpace (@DeSpaceDefi) 21 septembre 2021

Le poste Où acheter DeSpace Protocol (DES): Son prix a grimpé de 132% en 24 heures est apparu en premier sur Invezz.