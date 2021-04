Où acheter Dogecoin aujourd’hui: les meilleures plateformes pour échanger des “ actions ” DOGE

Au cours des dernières 24 heures, le prix du Dogecoin a dépassé 0,10 USD pour atteindre un niveau record. Certains ont même émis l’hypothèse que l’altcoin préféré d’Elon Musk pourrait devenir le prochain Bitcoin, ce qui serait extrêmement excitant pour quiconque possède des pièces.

En raison de sa flambée de prix, de nombreux investisseurs se demandent où acheter Dogecoin. Dans cet esprit, cette page vous aide à identifier les meilleurs endroits pour acheter Dogecoin.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’investissement dans Dogecoin avant d’acheter, assurez-vous de consulter notre guide sur la façon d’acheter Dogecoin. Il contient des informations d’introduction et un guide clair étape par étape pour vous aider à investir dans les actions Dogecoin.

Lisez la suite pour notre liste des meilleurs endroits pour acheter des actions Dogecoin aujourd’hui.

Comment et où acheter des actions Dogecoin maintenant

Tout d’abord, clarifions quelque chose. Sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, l’un des termes les plus populaires aujourd’hui est «où acheter des actions Dogecoin». Cependant, Dogecoin n’est pas une action, et c’est une erreur courante. Dogecoin est en fait une crypto-monnaie, comme Bitcoin ou Ethereum.

Maintenant que nous l’avons expliqué, voyons à quoi ça sert: les meilleurs endroits pour acheter Dogecoin. Si vous souhaitez acheter Dogecoin maintenant, votre meilleure option est un courtier crypto ou un échange crypto fiable. Ce sont des types de plates-formes légèrement différents, bien que les deux vous permettent d’ouvrir et de clôturer des transactions rapidement, généralement avec des frais faibles ou sans frais.

Notre équipe d’experts financiers a passé de longues périodes de temps à utiliser différentes plates-formes et nous sommes arrivés à la conclusion que les 3 suivants sont les meilleurs endroits pour acheter Dogecoin.

1. Capital.com

Avec une interface claire et facile à utiliser, nous avons adoré Capital.com et de nombreux membres de notre équipe en ont fait leur choix d’investissement crypto. Si vous souhaitez investir dans Dogecoin rapidement et facilement, Capital.com pourrait être une excellente option. Commencez en cliquant sur le lien ci-dessous.

2. eToro

En tant que l’une des plus grandes plateformes de trading d’Europe, eToro est un choix populaire pour les investisseurs en crypto-monnaie. Avec des fonctionnalités innovantes comme CopyTrader ™, qui permet aux utilisateurs de copier les transactions des principaux investisseurs, il n’est pas étonnant que la plate-forme se soit développée de plus en plus. Commencez avec eToro en cliquant sur le lien ci-dessous.

3. Cex

Cex est un échange de crypto-monnaie de premier plan qui a été créé à Londres en 2013. Au cours de sa durée de vie de 8 ans, il s’est imposé comme un bon endroit pour investir dans Dogecoin. Nous sommes surtout fans de son interface, qui casse le moule d’un échange conventionnel de par ses couleurs vives et sa facilité d’utilisation générale. Inscrivez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous.

Si aucune de ces options ne vous convient, soyez assuré que nous pouvons vous aider. Nous avons des critiques pour de nombreux courtiers et bourses de crypto-monnaie, afin que vous puissiez prendre votre temps et trouver celui qui convient à vos objectifs financiers.

De plus, si vous pensez ne pas en savoir assez sur l’investissement dans les crypto-monnaies pour acheter Dogecoin aujourd’hui, consultez notre guide d’introduction aux crypto-monnaies; c’est un bon point de départ.

Qu’est-ce que Dogecoin?

Dogecoin (ou Doge) est une crypto-monnaie. Il est principalement utilisé pour donner un pourboire aux créateurs de contenu en ligne, et il est également devenu de plus en plus populaire auprès des traders de crypto-monnaie ces dernières années. Le nom de la pièce est dérivé d’un célèbre mème Internet appelé “ Doge ” qui présente un chien Shiba Inu, c’est pourquoi l’animal pelucheux apparaît dans le logo Dogecoin.

Il a été fondé en 2013 par le couple de développeurs de logiciels, Billy Markus et Jackson Palmer. Ils avaient auparavant travaillé à la fois chez IBM et Adobe, respectivement, et ont utilisé cette expertise technologique pour créer Dogecoin. Il était à l’origine conçu comme une blague sur la popularité croissante des altcoins, bien qu’il soit également destiné à être plus accessible que Bitcoin.

Le résultat est une pièce de monnaie qui a attiré une large communauté Internet, et à la tête de ce groupe se trouve nul autre que le magnat des affaires Tesla qui tweete constamment et se fait appeler Technoking, Elon Musk. Il a soutenu à plusieurs reprises Dogecoin, entraînant de fortes hausses du prix de la pièce.

La valeur de Dogecoin augmentera-t-elle?

Il n’y a aucune garantie, bien que la valeur de la technologie blockchain dans le domaine de la finance décentralisée soit devenue évidente à la suite du succès de Bitcoin. Que Dogecoin puisse imiter cela reste un doute, bien qu’avec Elon Musk le poussant, tout semble possible.

L’analyse fondamentale de Dogecoin est difficile à mener et les investisseurs de valeur peuvent se gratter la tête. Cependant, pour les investisseurs en croissance ayant un appétit pour le risque et la récompense dans une égale mesure, investir dans Dogecoin pourrait être leur ticket de loterie gagnant.

Les réseaux sociaux réagissent

Pour les dernières nouvelles sur Dogecoin et les crypto-monnaies associées, consultez les actualités de la crypto-monnaie sur notre site Web.